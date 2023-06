Nach Sieg gegen Ludwigsburg: Bonn vor Finals-Einzug

Bonn Die Telekom Baskets Bonn sind nur noch einen Sieg vom Einzug in die Endspielserie der Basketball-Bundesliga entfernt.

Das beste Team der Hauptrunde gewann am Mittwoch auch das zweite Playoff-Halbfinalspiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 94:65 (44:36) und führt in der Best-of-five-Serie mit 2:0 nach Siegen. In der BBL ist das Team von Headcoach Tuomas Iisalo seit 24 Spielen nacheinander ungeschlagen.

Die Bonner kamen in Korbnähe immer wieder zu einfachen Abschlüssen und führten nach dem ersten Viertel mit 27:21. Dabei glänzte Jeremy Morgan in seinem erst zweiten Einsatz in diesem Jahr mit zehn Punkten. Die Ludwigsburger forcierten danach zahlreiche Ballverluste, fanden aber selbst offensiv keinen Rhythmus und lagen zur Pause mit 36:44 zurück.

Bonn kann Finals-Einzug klar machen

Nach der Halbzeit brachte Leon Kratzer mit starker Rebound-Arbeit den Bonnern schnell eine zweistellige Führung ein, diese bauten die Gastgeber vor dem vierten Durchgang auf 19 Zähler Differenz aus. In der zweiten Hälfte dominierten die Bonner die Partie. Morgan stellte mit 23 Zählern den Topscorer.

Das dritte Halbfinalspiel wird am kommenden Samstag in Ludwigsburg stattfinden. Gewinnen die Bonner, ziehen sie nach 1997, 1999, 2001, 2008 und 2009 zum sechsten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in die BBL-Finals ein. Für den Titel hat es bislang noch nicht gereicht.