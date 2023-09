Meister Ulm startet mit Sieg in neue Saison

Basketball-Bundesliga Meister Ulm startet mit Sieg in neue Saison

Neu-Ulm Der Meister ist direkt in der Erfolgsspur. Beim ersten Basketball-Sieg der neuen Saison kompensieren die Ulmer auch bedeutende Abgänge.

Der deutsche Basketball-Meister ratiopharm Ulm ist erwartungsgemäß mit einem Sieg in die neue Bundesliga-Spielzeit gestartet.

17 Tage nach dem erstmaligen deutschen WM-Titel setzten sich die Ulmer mühevoll mit 90:85 (51:42) gegen die Niners Chemnitz durch und schafften somit - zumindest ergebnistechnisch - den erhofften Start nach Maß. In der ersten Saisonpartie war keiner der zwölf deutschen Weltmeister auf dem Parkett. Johannes Thiemann und Alba Berlin beginnen am Donnerstag, die drei Münchner Andreas Obst, Niels Giffey und Isaac Bonga starten am Freitag.

Bayern mit Neuzugang Ibaka gilt als Meisterfavorit

Die Ulmer hatten vor Spielbeginn nochmals den erstmaligen Bundesliga-Titelgewinn gefeiert und das Meisterbanner unter die Decke der Arena in Neu-Ulm gezogen. Karim Jallow (16 Punkte) und Nicolas Bretzel (13) waren die besten Werfer des Teams von Trainer Anton Gavel. In Yago dos Santos und Bruno Caboclo haben die Ulmer in diesem Sommer wichtige Leistungsträger aus der Titelsaison abgeben müssen.

Als Meisterfavorit gilt der FC Bayern, der sich in diesem Sommer mit dem früheren NBA-Meister Serge Ibaka verstärkt hat. Ulm gegen Chemnitz war das erste Basketball-Ligaspiel, das vom neuen Sportsender Dyn als Nachfolger von Magentasport übertragen wurde. Am vergangenen Wochenende hatte Dyn bereits den Auftakt im BBL-Pokal übertragen.