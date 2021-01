Ludwigsburg festigt Tabellenführung - Crailsheim bleibt dran

Trainer John Patrick führte die MHP Riesen Ludwigsburg gegen die Brose Bamberg zum zehnten Erfolg in Folge.

Ludwigsburg. Die MHP Riesen Ludwigsburg und die Hakro Merlins Crailsheim haben ihre Spitzenpositionen in der Basketball-Bundesliga behauptet.

Tabellenführer Ludwigsburg gewann daheim gegen Brose Bamberg mit 83:75 (49:39). Verfolger Crailsheim mühte sich zuvor gegen medi Bayreuth zu einem 82:77 (36:35)-Erfolg.

Die über weite Strecken dominant auftretenden Riesen ließen von Beginn an keine Zweifel aufkommen und fuhren den zehnten Sieg nacheinander ein. Besonders Jordan Hulls war von den Bambergern nicht in den Griff zu bekommen. Er war der beste Werfer des Spiels und kam auf 26 Punkte.

Crailsheim tat sich gegen Bayreuth schwer und profitierte in einem umkämpften Spiel von mehreren Ballverlusten der Gäste in der Schlussphase. Bei ihrem elften Saisonsieg überzeugten die Merlins durch ihre Ausgeglichenheit. Gleich vier Spieler punkteten zweistellig, wobei Jeremy Jones mit 14 Punkten am erfolgreichsten war.

Außerdem behielt Rasta Vechta im Kellerduell gegen die Jobstairs Gießen 46ers mit 97:84 (43:41) die Oberhand. Dadurch tauschten die beiden Mannschaften die Plätze. Gießen ist das neue Schlusslicht.

