Deutliche Heimpleite für Bayern-Basketballer gegen Hamburg

Der FC Bayern München hat in der Basketball-Bundesliga überraschend deutlich gepatzt. Der Tabellendritte unterlag den zuvor formschwachen Hamburg Towers klar mit 70:89 (34:53).

Für die Münchner war es bereits die sechste Saison-Niederlage im 20. Spiel. „Wir müssen uns selbst an die Nase packen. So eine Niederlage tut weh“, sagte Nationalspieler Niels Giffey beim Internet-Sender MagentaSport und kündigte vor dem Pokal-Halbfinale am Samstag gegen Alba Berlin an: „Wir müssen jetzt die Köpfe zusammenstecken.“

Von Beginn an dominierten die Hamburger den Titelaspiranten aus München teilweise nach Belieben und holten sich nach 40 Minuten einen hochverdienten achten Saisonsieg mit 19 Zählern Vorsprung. Bester Schütze für die Towers war James Woodard mit 22 Punkten.

Der frühere Serienmeister Brose Bamberg hat seine gute Form mit einem klaren 97:77 (42:41) über ratiopharm Ulm unterstrichen und darf sich weiterhin Hoffnung auf die Playoff-Teilnahme machen. Pokal-Halbfinalist MHP Riesen Ludwigsburg fügte medi Bayreuth durch ein 108:94 (56:43) die achte Niederlage in Serie zu. Auch dank 24 Punkten von Prentiss Hubb festigten die Ludwigsburger den Playoff-Rang.