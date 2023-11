Braunschweiger Sporthalle wird nach Dennis Schröder benannt

Braunschweig Basketball-Star Dennis Schröder ist einer der bekanntesten Braunschweiger. Jetzt wird ihm eine besondere Ehre zuteil.

Eine Braunschweiger Sporthalle wird demnächst nach Basketball-Star Dennis Schröder benannt. Das beschloss der Rat der Stadt bereits einstimmig, wie mehrere Medien berichteten.

Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, der Anfang September in Manila den sensationellen WM-Sieg feierte, gilt als einer der bekanntesten Braunschweiger.

In der Sporthalle der Integrierten Gesamtschule Franzsches Feld, die demnächst Dennis-Schröder-Halle heißt, war der Profi damals entdeckt worden. Der 30-Jährige spielt für die Toronto Raptors in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Er betreibt in Braunschweig eine Basketball-Nachwuchsakademie und ist auch Mehrheitsgesellschafter des Bundesliga-Clubs Basketball Löwen.