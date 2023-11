Bayern verlieren auch in Bonn

Berlin/Bonn Es läuft nicht rund bei den Bayern-Basketballern. In der Liga setzt es bereits die dritte Saisonniederlage. Der Anschluss nach ganz oben ist erst einmal weg.

Der FC Bayern Basketball hat in der Bundesliga bereits die dritte Saisonniederlage kassiert.

Das Team des spanischen Startrainers Pablo Laso unterlag beim Vizemeister Telekom Baskets Bonn nach Verlängerung mit 83:88 (75:75, 43:32) und verlor damit in der Liga zum zweiten Mal in Serie. In der vergangenen Woche hatten die Bayern bereits in Braunschweig gepatzt.

Bei den Bayern konnte auch der frühere NBA-Star Serge Ibaka mit 21 Punkten und 12 Rebounds den nächsten Rückschlag nicht verhindern. Bei den Bonnern glänzte Brian Fobbs mit 25 Punkten.

Alba Berlin bleibt Tabellenführer ratiopharm Ulm dagegen weiter auf den Fersen. Die Berliner siegten am Sonntag daheim gegen die Basketball Löwen Braunschweig mit 92:64 (42:31) und haben damit wie Titelverteidiger Ulm eine Bilanz von 6:1-Siegen.

Die Ulmer hatten am Samstagabend ein packendes Spitzenspiel bei den EWE Baskets Oldenburg mit 98:94 nach Verlängerung für sich entschieden.