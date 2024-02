Bayern mit Euroleague-Niederlage gegen Piräus

München Die Basketballer des FC Bayern München haben es erneut verpasst, ihren Rückstand auf die Playoff-Plätze in der Euroleague zu verkürzen. Der Basketball-Bundesligist verlor zu Hause gegen Olympiakos Piräus mit 72:76 (37:35) und rangiert nach der 15. Niederlage im 25. Europokalspiel der Saison weiter nur auf dem 14. Platz.

Die Basketballer des FC Bayern München haben es erneut verpasst, ihren Rückstand auf die Playoff-Plätze in der Euroleague zu verkürzen. Der Basketball-Bundesligist verlor zu Hause gegen Olympiakos Piräus mit 72:76 (37:35) und rangiert nach der 15. Niederlage im 25. Europokalspiel der Saison weiter nur auf dem 14. Platz.

Zum siebten Mal standen in dieser Spielzeit in einer Woche zwei Euroleague-Partien an, erneut gelang es den Bayern nicht, beide Begegnungen zu gewinnen. Zwei Tage zuvor hatten die Münchener noch Baskonia Vitoria-Gasteiz geschlagen.

Die Bayern machten offensiv zwar einen guten Eindruck, waren aber zunächst nicht sehr treffsicher. Dafür stand die Verteidigung, sodass die Münchener nach dem ersten Viertel nur mit 14:18 zurücklagen. Im zweiten Durchgang fanden die Gastgeber vor allem dank Elias Harris ihren Rhythmus, durch einen 7:0-Lauf gingen sie mit einer 37:35-Führung in die Kabine.

Die Münchener starteten gut in die zweite Hälfte und bauten ihren Vorsprung auf 44:37 aus, verloren danach aber etwas den Faden und lagen vor dem Schlussabschnitt mit 51:54 zurück. Sylvain Francisco und Serge Ibaka (jeweils 18 Punkte) hielten die Bayern im Spiel, drei Minuten vor Schluss verkürzte Ibaka auf 67:70. Doch drehen konnte der Basketball-Bundesligist die Partie nicht mehr. Weltmeister Andreas Obst vergab in den Schlusssekunden den Dreier zum Ausgleich.