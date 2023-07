Bayern-Manager lobt Kleber: „Eins mit Sternchen“

Frankfurt/Main Nach seiner Absage für die Basketball-WM bekommt NBA-Profi Maximilian Kleber einige Lobpreisungen. Dabei geht es nicht ausschließlich um seine Fähigkeiten auf dem Spielfeld.

Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic hat Maxi Kleber nach dem Streit mit Dennis Schröder und der Absage für die Basketball-WM in den höchsten Tönen gelobt.

„Unterm Strich bleibt er ein Spieler, der eine enorme Qualität hat und diesem Team noch mehr Qualität geben könnte. Er ist anders als die Spieler, die wir haben. Maxi als Person ist auch eine Eins mit Sternchen. Er tut jeder Mannschaft gut“, sagte Pesic dem Portal „ran.de“ über den 31 Jahre alten Würzburger, der in der NBA für die Dallas Mavericks spielt.

Verbal-Attacke von Schröder

Kapitän Dennis Schröder hatte Kleber vergangenes Wochenende verbal attackiert und sich dagegen ausgesprochen, dass der Profi an der WM in Asien (25. August bis 10. September) für Deutschland teilnimmt. Hintergrund ist, dass Kleber im Vorjahr auf eine Teilnahme an der Heim-EM verzichtete. „Maxi war letztes Jahr nicht da“, sagte Schröder im Podcast „Got Nexxt“. „Wenn Du Dich halt nicht committet (verpflichtet) hast - das war eigentlich die Message für uns alle - dann bist Du nächstes Jahr auch nicht dabei.“ Kleber sagte danach seine Teilnahme ab.

Pesic kann die Reaktion seines Ex-Schützlings nachvollziehen. „Er will kein Störenfried sein und ist ein exzellenter Mannschaftsspieler, auch in der Kabine. Aber da ist er nun einmal sehr konsequent. Alles in allem eine unglückliche Situation“, beschrieb Pesic. Der Funktionär glaubt nicht daran, dass Schröder Kleber persönlich attackieren wollte. „Es ist sehr unglücklich, dass das in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Ich kann mir auch nicht vorstellen - als Dennis das gesagt hat - dass er dachte, dass es so ein Ausmaß annimmt“, sagte Pesic. Deutschland gilt bei dem Turnier in Japan, Indonesien und auf den Philippinen als Medaillenanwärter.