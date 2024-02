Basketballer starten mit nur zwei Weltmeistern in EM-Quali

Berlin Ohne die NBA-Stars und mit nur zwei Weltmeistern starten die deutschen Basketballer in die EM-Qualifikation.

Ohne die NBA-Stars und mit nur zwei Weltmeistern starten die deutschen Basketballer in die EM-Qualifikation.

Bundestrainer Gordon Herbert nominierte Justus Hollatz und David Krämer aus dem Weltmeister-Team des vergangenen Jahres für die Partien am 22. Februar in Ludwigsburg gegen Montenegro und drei Tage später gegen Bulgarien in Botevgrad. Außerdem bekommt es Deutschland in Gruppe D noch mit Schweden zu tun. Die besten drei Teams qualifizieren sich für die Endrunde 2025 in Zypern, Polen, Lettland und Finnland.

Neben den NBA-Stars verzichtet Herbert in seinem 17-köpfigen Kader auch auf eine Vielzahl an Weltmeistern aufgrund der Belastungen in der Euroleague.