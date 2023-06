Basketball-Trainer Trinchieri verlässt FC Bayern München

Neu-Ulm Trainer Andrea Trinchieri wird den Basketball-Bundesligisten FC Bayern München verlassen.

„Ich denke, es war mein letztes Spiel in meiner Zeit beim FC Bayern“, sagte der Italiener am Freitag direkt nach dem Halbfinal-Aus bei ratiopharm Ulm (0:3) bei Magentasport. Trinchieri kam 2020 an die Isar und wurde 2021 und 2023 Pokalsieger. Zudem erreichte er mit den Münchnern als erster deutscher Club 2021 und 2022 die Playoffs in der Euroleague.

Pablo Laso als möglicher Nachfolger

Als Nachfolger wurde zuletzt der Spanier Pablo Laso gehandelt. Der 55-Jährige trainierte bis 2022 Real Madrid, ehe er im Juni des vergangenen Jahres einen Herzinfarkt erlitt und nach elf Jahren in der spanischen Hauptstadt den Club verließ.