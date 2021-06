Basketball-Finalpartien in München vor 1000 Fans

München. Der deutsche Basketballmeister wird wieder vor Fans ermittelt. Nachdem bereits Alba Berlin die Rückkehr von Zuschauern in die Halle erlaubt worden war, bekam auch der Finalgegner FC Bayern München Grünes Licht für ein Comeback der Fans.

Wie der Verein mitteilte, dürfen das dritte Spiel der Finalserie am Samstag (15.00 Uhr) im Audi Dome 1000 Anhänger auf den Rängen verfolgen. Sollte eine vierte Partie am Sonntag (15.00 Uhr) notwendig sein, kann die Halle auch dann zu knapp einem Sechstel gefüllt werden.

Wie die Münchner mitteilten, werden die Tickets zuerst an Fans mit Dauerkarten gehen. Sollten diese nicht alle verfügbaren Karten abgreifen, will der Verein unter der Woche das weitere Prozedere erläutern. Letztmals haben die Bayern am 4. März 2020 in der Euroleague vor Heimfans gespielt - danach waren wegen Corona nur Geisterspiele möglich. Im ersten Finale am Mittwoch (20.30 Uhr) in Berlin dürfen 1450 Fans in die Arena, am Donnerstag dann sogar 2000.

© dpa-infocom, dpa:210607-99-898363/2