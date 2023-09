Die deutsche Basketballerin Leonie Fiebich (l) in Aktion.

Fiba-Entscheidung Basketball-EM der Frauen 2025 auch in Deutschland

München Deutschland richtet die WM der Basketballerinnen 2026 in Berlin aus. Auch bei der EM im Jahr davor wird der Verband Gastgeber einer Vorrundengruppe.

Die Basketball-Europameisterschaft 2025 findet auch in Deutschland statt. Der Deutsche Basketball Bund (DBB) soll wie Tschechien, Griechenland und Italien eine Vorrundengruppe austragen, wie der Weltverband Fiba nach einer Entscheidung des Exekutivkomitees der Fiba Europe mitteilte.

Im griechischen Athen wird demnach die Finalrunde stattfinden. Ein Jahr später steigt die Basketball-WM 2026 der Frauen in Berlin.

Die vier Gastgeber sollen für das Turnier und die jeweilige Gruppe, die sie ausrichten, gesetzt werden. Die Spielorte teilte die Fiba nicht mit. Nach Angaben des DBB ist in Deutschland Hamburg mit der edel-optics.de Arena vorgesehen. Das deutsche Team um Leonie Fiebich spielte bei der diesjährigen EM erstmals seit zwölf Jahren wieder bei einem großen Turnier mit und schaffte als Sechster überraschend den Sprung in das Qualifikationsturnier für Olympia 2024 in Paris.

„Durch die Ausrichtung ist unsere Damen-Nationalmannschaft automatisch qualifiziert, hat aber wegen der Zusammenlegung der Ausrichter für die Qualifikation dennoch mit Griechenland, Italien und Tschechien hochkarätige Länderspielgegner auf dem Weg zur Women’s EuroBasket 2025. Insgesamt ein perfekter Vorlauf für den großen Höhepunkt, den FIBA Women’s Basketball World Cup 2026 in Deutschland“, sagte DBB-Präsident Ingo Weiss.