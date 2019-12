Weltverbands-Chef Barry Hearn will im Darts "neue Legenden" kreieren

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Barry Hearn will im Darts "neue Legenden" kreieren

London. Weltverbands-Chef Barry Hearn macht sich trotz der Abschiede von Rekord-Weltmeister Phil Taylor und Fünffach-Champ Raymond van Barneveld keine Sorgen um die Zukunft der Sportart Darts.

"Das kann ich nur auffangen, wenn ich neue Legenden kreiere. Es gibt Zeiten, wenn Legenden sich verabschieden und wie ein Cowboy in Richtung Sonnenuntergang reiten wie in einem Western. Der Job ist, dass wir genug Talent haben, um diese Legenden zu ersetzen und zu verbessern", sagte PDC-Boss Hearn der Deutschen Presse-Agentur in London.

Das große Potenzial sehe er vor allem beim Niederländer Michael van Gerwen und dem früheren Rugbyprofi Gerwyn Price aus Wales, die mit ihrem extravaganten Jubel polarisieren und auch sportlich erfolgreich sind. "Es geht nicht nur um die Performance, sondern auch um die Persönlichkeit. Wir verbringen viel Zeit damit, den Spielern beizubringen, was wir von ihnen erwarten, auch gegenüber den Medien", meinte Hearn.