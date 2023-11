Auswärtsstimmung in Berlin „wurmt“ DFB-Spieler

Berlin Die Heimpremiere von Julian Nagelsmann wirkte wegen der Stimmung wie ein Auswärtsspiel. Die DFB-Auswahl wollte dagegenhalten.

Die Fußball-Nationalspieler hat die Auswärtsatmosphäre beim 2:3 gegen die Türkei in Berlin laut Thomas Müller „gewurmt“. Da denke „man sich schon, denen wollen wir zeigen, dass wir trotzdem gewinnen, oder die Genugtuung nicht geben, dass am Ende die Türkei in Berlin gewinnt“, sagte Müller am Samstagabend. Die DFB-Auswahl habe den Zehntausenden Fans der Gäste, die deutlich lauter waren als die deutschen Anhänger, zeigen wollen, „dass sie für die falsche Flagge singen und pfeifen“.

Mehr zum Länderspiel

Die deutschen Spieler waren im mit 72 592 Zuschauern ausverkauften Olympiastadion schon beim Aufwärmen lautstark ausgepfiffen worden. Nach dem früheren deutschen Führungstor durch Kai Havertz (5.) war es kurzzeitig etwas leiser - nach dem 1:1-Ausgleich durch Ferdi Kadioglu (38.) wurden die türkischen Fans wieder euphorischer. Das Siegtor durch Yusuf Sari (70./Handelfmeter) feierten sie ausgiebig. Wie Gastgeber Deutschland ist die Türkei für die EM 2024 qualifiziert.

„Wir wollten eigentlich zeigen: „Hey, so nicht!“ Aber klar, der Sport und das Leben laufen nicht immer so, wie man sich das wünscht“, sagte Müller, der nicht zum Einsatz gekommen war. „Wir wollen es nicht totanalysieren. Wir lassen uns jetzt nicht unterkriegen, das ist unser Job, dass wir weitermachen.“ Am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) trifft die DFB-Auswahl zum Abschluss des Länderspieljahres in Wien auf Österreich.

Türkische Fans feiern Sieg mit Autokorso

Die Fans der türkischen Fußball-Nationalelf haben den 3:2-Erfolg über Deutschland am Samstagabend ausgiebig in Berlin gefeiert. Nach dem Spiel im Olympiastadion fuhren etliche von ihnen in einem Autokorso rund um den Kurfürstendamm. Viele schwenkten Türkei-Fahnen und zogen jubelnd durch die Straßen. Einer Polizeisprecherin zufolge verliefen die Feiern ohne größere Zwischenfälle. Wie viele Menschen auf den Straßen feierten, konnte sie am frühen Sonntagmorgen nicht mitteilen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport