Auch deutsche Ringerinnen in Belgrad ohne Medaille

Belgrad. Nach den Griechisch-römisch-Athleten haben auch die Frauen des Deutschen Ringerbunds (DRB) die Weltmeisterschaften in Belgrad ohne Medaille beendet.

Sandra Paruszewski in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm, Elena Brugger in der Klasse bis 59 Kilogramm und Lilly Schneider in der Klasse bis 72 Kilogramm schieden allesamt frühzeitig aus - genau wie ihre Teamkolleginnen in den Tagen zuvor.

Vom Donnerstag an gehen bei den Titelkämpfen in Serbien die Freistil-Männer auf die Matte. Größter Hoffnungsträger, eine WM ohne jegliches Edelmetall für Deutschland noch zu verhindern, ist U23-Europameister Horst Lehr in der Klasse bis 57 Kilogramm. 2021 in Oslo hatte der DRB noch vier WM-Medaillen bejubelt.

