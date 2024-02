Essen. Der FC Schalke 04 befindet sich mitten im Abstiegskampf. Heute könnten die Gegner nachlegen. Die Partien im Live-Ticker.

Mit einem Sieg in Magdeburg hätte sich der FC Schalke 04 im Abstiegskampf der zweiten Liga etwas Luft verschaffen können. Doch es gab eine Blamage für die Königsblauen, die mit 0:3 (0:3) unterlagen.

Heute stehen noch drei Partien in der 2. Bundesliga an: Greuther Fürth empfängt den 1. FC Nürnberg, der Hamburger SV hat den SV 07 Elversberg zu Gast und Hansa Rostock reist zu Fortuna Düsseldorf.

Mit einem Sieg könnte der Tabellenvorletzte Rostock wieder bis auf einen Punkt an die Schalker herankommen, die auf dem 14. Rang stehen. Doch Hansa geht als Außenseiter in die Partie in der Merkur Spiel-Arena.

