Lausanne. 100 Jahre nach Chamonix: Der frühere indische Rodler Shiva Keshavan über die Zukunft der Olympischen Winterspiele. Ein Gastbeitrag.

Mit 149,9 km/h sauste ich in Nagano 1998 vor Tausenden von Zuschauern und Millionen von Fernsehzuschauern den Eiskanal hinunter, als ich mein olympisches Debüt gab. Als nervöser 16-Jähriger, der jüngste männliche Rennrodler, der sich jemals für die Olympischen Spiele qualifiziert hatte, war ich auch der einzige Inder bei den XVIII. Olympischen Winterspielen.

Insgesamt vertrat ich Indien bei sechs aufeinanderfolgenden Winterspielen bis Pyeongchang 2018, wobei ich oft der einzige Athlet war, der unsere Farben trug. Für eine Nation mit mehr als einer Milliarde Menschen haben noch nie mehr als vier Athleten an den Winterspielen teilgenommen. Jetzt hoffe ich, dass ich alles dafür tun kann, damit sich das ändert.

Wintersport in Asien entwickelt sich

Trotz der Versuchung, 2022 in Peking ein siebtes Mal anzutreten, erkannte ich, dass ich meinen Beitrag als Athlet geleistet hatte und es an der Zeit war, die Entwicklung des Rennrodelns und anderer Wintersportarten in Indien voranzutreiben. Die Zeiten haben sich seit Nagano 1998 geändert, der Wintersport hat in Asien und anderen nicht traditionellen Regionen an Bedeutung gewonnen. Indien mit seinen ausgedehnten, unerschlossenen Bergregionen steht an der Schwelle zu einer Wintersportrevolution.

In den letzten hundert Jahren – seit den allerersten Olympischen Winterspielen in Chamonix 1924 – hat der Wintersport Regionen weltweit verändert. Die Alpen in Europa, Teile Nordamerikas und einige winterliche Hotspots in Ostasien hatten das Glück, die Winterspiele auszurichten und infolgedessen eine Wintersportkultur und -infrastruktur zu entwickeln. Dies hat zwar zu einer florierenden, milliardenschweren Industrie geführt, aber seine Exklusivität hat das volle globale Potenzial des Wintersports etwas behindert. Es ist weder nachhaltig noch praktikabel, dass Athleten aus Südasien zum Beispiel nach Österreich und in die Schweiz fliegen, um an saisonalen Wettkämpfen teilzunehmen. Sie brauchen eine eigene Infrastruktur und regionale Wettbewerbe.

Pyeongchang 2018, Peking 2022 und Gangwon 2024 haben dazu beigetragen, den Wintersport in diesem Sinne nach Asien zu bringen und ein Vermächtnis für die Zukunft zu schaffen. Harbin, Gastgeber der Asiatischen Winterspiele 2025, wird trotz seiner minus 30 Grad als das „heißeste“ Winterziel dieses Jahres angepriesen.

Klimawandel spielt wichtige Rolle

Shiva Keshavan 2010 in Vancouver als Fahnenträger für das indische Team. © FURLONG, Christopher | FURLONG, Christopher

Wenn man an Indien denkt, stellt man sich wahrscheinlich ein tropisches Land vor und übersieht dabei seinen 3300 Kilometer langen majestätischen Berggürtel mit 50 Millionen Einwohnern. Die Region ist sehr schneereich und bietet im Winter Tausende von Hektar schneebedeckter Natur. Es ist die Heimat des Schneeleoparden und sogar des legendären Yeti. Die natürlichen Ressourcen für einen florierenden Wintersport sind also bereits vorhanden. Die Frage ist: Wie geht es weiter?

Wir können nicht über die Zukunft des Wintersports diskutieren, ohne uns mit der drohenden Herausforderung des Klimawandels auseinanderzusetzen. Ich habe die realen, spürbaren Auswirkungen in meiner Heimatregion erlebt. Die Wintersaison ist kürzer als früher, die unvorhersehbaren Schneefälle bedrohen das traditionelle Wintersportkonzept.

Doch anstatt sich diesen Herausforderungen zu ergeben, müssen wir uns anpassen und innovativ sein. Einsicht, nachhaltige Technologien und neue Ansätze können sicherstellen, dass wir weiterhin die Schönheit des Wintersports genießen und gleichzeitig die Umwelt schützen können. Disziplinen wie Skibergsteigen und Naturbahnrodeln können die Investitionskosten senken und unseren Fußabdruck minimieren. Es wäre naiv, nicht aus den Erfahrungen des Westens zu lernen, der sich durch ein Jahrhundert von verschiedenen Ansätzen und Fehlern entwickelt hat, ohne einen Bruchteil der heute verfügbaren Lösungen.

Ein Leben unzertrennbar vom Wintersport

Dies spiegelt den zukunftsorientierten Ansatz des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) wider, der in der Olympischen Agenda 2020+5 für die Zukunft des Wintersports und der Winterspiele dargelegt ist. Der Schwerpunkt liegt auf der Verringerung des Fußabdrucks und der Schaffung dauerhafter Vorteile für die Gastgeber. Vorgeschlagene Austragungsorte für Schneewettbewerbe sollten klimasicher sein, und die Organisatoren der Spiele müssen sich verpflichten, den Klimawandel zu bekämpfen, die biologische Vielfalt zu schützen und mit begrenzten Ressourcen verantwortungsbewusst umzugehen. Wo neue Infrastrukturen gebaut werden, müssen sie den langfristigen lokalen Bedürfnissen entsprechen und die höchsten Nachhaltigkeitsstandards erfüllen.

Als Sportler, der im Himalaya geboren und aufgewachsen ist, ist mein Leben untrennbar mit dem Wintersport verbunden. Ein auffälliger Unterschied zwischen mir und meinen Altersgenossen, die in traditionellen Wintersporthochburgen aufwuchsen, besteht darin, dass ich jeden Hang, den ich befahren wollte, zu Fuß hinaufgehen musste und auf selbstgebauten Holzskiern und Schlitten mit aus alten Sägen recyceltem Stahl antrat.

Erst als ich zum Talentprogramm des Internationalen Rennrodelverbands eingeladen wurde, änderte sich mein Leben und ich wurde offiziell in das Kunstbahnrodeln eingeweiht. Bald darauf wurde ich in das Olympische Solidaritätsprogramm des IOC aufgenommen und erhielt die dringend benötigte Finanzierung, mit der meine Karriere begann. Ohne diese beiden entscheidenden Faktoren hätte ich nicht den Weg einschlagen können, den ich eingeschlagen habe.

Olympioniken auch aus nicht traditionellen Wintersportländern

Dank dieser weitsichtigen Programme der Olympischen Bewegung konnte ich diese Höhen erklimmen und möchte nun dafür sorgen, dass künftige indische Athleten mehr solche Möglichkeiten erhalten. Ich sehe den Wintersport als ein Mittel für soziale Mobilität und nachhaltige Entwicklung.

Wenn wir uns die Zukunft der Olympischen Winterspiele vorstellen, ist es wichtig, Olympioniken aus nicht traditionellen Wintersportländern zu fördern. Ich habe mich gefreut zu sehen, dass junge Menschen aus Ländern wie Thailand und Tunesien bei den Olympischen Jugend-Winterspielen Gangwon 2024 Medaillen gewonnen haben und vom Erbe von Pyeongchang 2018 profitiert haben. Das gibt mir große Hoffnung für die Zukunft.

Wintersport hat die Kraft, uns zu inspirieren, zu verändern und uns mit der Natur zu verbinden. Wollen wir dafür sorgen, dass dieses Vermächtnis fortbesteht.