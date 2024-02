Essen. Bundestrainer Julian Nagelsmann agiert immer kompromissloser, auch in Sachen Toni Kroos. Das ist richtig – und doch nicht ohne Risiko.

Der Experte hatte offenbar Lust, mal so richtig Dampf abzulassen: „Die A-Nationalmannschaft liegt seit Jahren sportlich am Boden“, schimpfte er. „Da war zuletzt nichts dabei, was die Hoffnung nähren könnte, dass wir ins Halbfinale kommen.“ Mit Sicherheit keine falsche und eigentlich auch keine überraschende Analyse – wenn man einmal davon absieht, wer der Absender ist. Denn es war Bundestrainer Julian Nagelsmann höchstselbst, der die deutsche Mannschaft im Interview mit dem Spiegel fachgerecht zerlegte. Und dass ein Trainer in aller Öffentlichkeit so über seine Mannschaft herfällt, ist dann doch eher ungewöhnlich.

Und es zeigt zweierlei: Die sportliche Situation bei Deutschlands einstiger Vorzeigemannschaft ist weit entfernt von ideal, sie ist dramatisch – was sich auch in Nagelsmanns Forderung abbildet, das Statusdenken endlich abzustellen und einzusehen, dass man nicht mehr zur Weltspitze gehört, einfach nur, weil man Deutschland ist. Natürlich steckt in diesen Sätzen auch ein wenig Selbstschutz eines Trainers für den Fall, dass die Heim-Europameisterschaft im Sommer gründlich schiefgeht. Aber, und damit sind wir bei Erkenntnis Nummer zwei: Nagelsmanns Worte zeigen auch, dass der Bundestrainer sich alle Freiheiten nimmt, die sein Kurzzeitvertrag bis zur EM ihm bietet. Er muss nicht darüber nachdenken, was in Zukunft einmal sein könnte, er kann seine Entscheidungen im Hier und Jetzt treffen, ohne Rücksicht auf Verluste.

Misstrauensvotum gegen die goldenen Jahrgänge um Kimmich und Goretzka

Das zeigt ja auch die Rückkehr von Toni Kroos, die gleichzeitig ein krachendes Misstrauensvotum ist gegen die sogenannten goldenen Jahrgänge 1995/96. Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sané, Serge Gnabry und einige weitere galten jahrelang als die große Zukunft des DFB-Teams, müssten längst dessen goldene Gegenwart darstellen, haben aber schon mehrere Turniere so gar nicht golden in den Sand gesetzt. Dass der Bundestrainer daraus seine Schlüsse zieht und diese kompromisslos umsetzt, kann der Mannschaft nur guttun. Ohne Risiko ist der Weg aber nicht. Erstens könnte der eine oder andere Leistungsträger sich ziemlich vor den Kopf gestoßen fühlen durch Nagelsmanns harsche Worte. Und zweitens hat Kroos ja auch nicht nur großartige Erfolge eingefahren: Bei den verkorksten Turnieren 2018 und 2021 war er einer der Anführer.