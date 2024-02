Essen. Vom Eiffelturm bis Tahiti: Bei den Olympischen Spielen in Paris treffen die besten Athleten der Welt aufeinander. Wo die Wettkämpfe stattfinden.

Vom 24. Juli bis zum 26. August finden die Olympischen Sommerspiele in Paris statt.

statt. Olympia 2024 : Die meisten der Wettkämpfe werden direkt in Paris an bekannten Sehenswürdigkeiten ausgetragen.

: Die meisten der Wettkämpfe werden direkt in Paris an bekannten Sehenswürdigkeiten ausgetragen. Weit weg vom Hauptstadttrubel treffen sich die besten Surfer der Welt auf Tahiti .

. Alle Austragungsorte von Olympia 2024 bekommen Sie hier im Überblick.

Beachvolleyball am Fuße des Eiffelturms, Reiten und Fünfkampf am Schloss Versailles oder Leichtathletik im Stade de France: Bei den Olympischen Sommerspielen 2024 finden viele Wettkämpfe an historischen Orten, großen Arenen und berühmten Sehenswürdigkeiten in Paris und Umgebung statt. Doch auch in anderen französischen Städten kämpfen die Athletinnen und Athleten um Goldmedaillen. Das Fußballturnier wird neben Paris in sechs weiteren Städten ausgetragen, das Handball-Finale findet in Lille statt und die Surfer treffen sich im französischen Überseedépartement auf Tahiti.

Lesen Sie auch: Das sind die deutschen Stars für Olympia in Paris

Für die olympischen Spiele 2024 in Paris haben sich die Ausrichter Klimaneutralität auf die Fahne geschrieben und nutzen deshalb bestehende Infrastruktur – 95 Prozent der Sportstätten existieren bereits oder werden nur temporär errichtet. Mit der La Chapelle Arena im Norden der Stadt und dem Aquatics Centre im Vorort Saint-Denise wurden auch zwei große Wettkampforte neu errichtet.

Der Grand Palais in Paris wurde im Jahr 1900 für die Weltausstellung gebaut. Bei Olympia 2024 werden hier die Wettkämpfe im Fechten und Taekwondo ausgetragen. © Paris 2024 | Paris 2024

Olympia 2024: Die Wettkampfstätten im Pariser Zentrum

An insgesamt 35 Austragungsorten in ganz Frankreich treten die Sportlerinnen und Sportler in 24 olympischen Sportarten gegeneinander an. 15 Wettkampfstätten liegen direkt im Pariser Zentrum, viele Wettbewerbe werden an historisch bedeutsamen Orten und Sehenswürdigkeiten ausgetragen.

Der Place de la Concorde ist einer der bedeutendsten Plätze in Paris und war zentraler Schauplatz der Französischen Revolution. Dort finden 2024 die urbanen Olympia-Sportarten BMX Freestyle, Skateboarding, Breakdance und 3X3 Basketball ihren Platz. Dafür werden mehrere Tribünen für etwa 30.000 Menschen errichtet.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Olympische Spiele 2024: Beachvolleyball-Turnier mit Blick auf den Eiffelturm

Im Grand Palais des Champs-Élysées im Herzen von Paris werden die Wettkämpfe im Fechten und Taekwondo ausgetragen. Das eindrucksvolle Gebäude wurde für die Weltausstellung 1900 gebaut und wird außerhalb von Olympia als Museum, Kunstgalerie, Ausstellungsort und Veranstaltungshalle genutzt. 2010 fand dort die Weltmeisterschaft im Fechten statt.

Mit bestem Blick auf den Eiffelturm findet im Champ de Mars, einer riesigen Grünflache, das Beachvolleyball-Turnier statt. Zusätzlich wurde dort eine 10.000 Quadratmeter große Halle errichtet, in der die Judo-Sportler und Ringer Platz finden. Ganz in der Nähe des Champ de Mars befindet sich die Brücke Pont d‘Iéna, wo der Wettbewerb im Gehen stattfindet.

Olympia 2024: Viele Wettbewerbe finden direkt im Pariser Zentrum statt. Für das Beachvolleyball-Turnier wird auf dem Champ de Mars eine temporäre Arena für 12860 Personen mit bestem Blick auf den Eiffelturm errichtet. © Paris 2024 | Paris 2024

Sommerspiele 2024 in Paris: Freiwasserschwimmen in der Seine

Auf der Esplanade des Invalides, einer großen Freifläche auf der Nordseite des Hôtel des Invalides, findet das Bogenschießen statt. Dafür werden Tribünen aufgestellt, auf denen etwa 8.000 Besucher Platz finden. Die Marathonläufer laufen hier ins Ziel und die Radsportler beginnen mit dem Zeitfahren. Auf der Brücke Alexandre III erreichen die Fahrrad-Zeitfahrer die Ziellinie, dort ist auch der Start und das Ziel des Triathlons. Schwimmen werden die Triathleten in der Seine, wo auch das Freiwasserschwimmen stattfindet.

Im 1928 eröffneten Stade Roland-Garros werden das Tennis-Turnier und die Box-Wettkämpfe ausgetragen. Hier treffen auch bei den French Open jährlich die besten Tennisspieler aufeinander. Auf dem Messegelände Expo Porte de Versailles finden die Wettbewerbe im Volleyball, Tischtennis und Gewichtheben statt. Auch die Handball-Vorrunde wird hier gespielt, ehe die Endrunde in Lille stattfindet.

Das Pierre Mauroy Stadium in Lille ist normalerweise Heimat des Fußballclubs OSC Lille. Für Olympia 2024 wird das 50.000-Personen-Stadion zur Handball- und Basketball-Arena. © Paris 2024 | Paris 2024

Olympia 2024: Neue Mehrzweckhalle im Norden von Paris

Die Basketballer wiederum spielen die Vorrunde in Lille, um die Finals in der Arena Bercy auszutragen. Die Arena am Ufer der Seine wird auch für die Sportarten Trampolinturnen und Turnen genutzt. In der Grünanlage Jardins du Trocadéro mit Blick auf den Eiffelturm ist der Start und das Ziel des Fahrrad-Straßenrennens. Im Parc des Princes, der Heimat des Fußballvereins Paris Saint-Germains, finden Spiele des Fußballturniers statt.

Neben den historischen oder schon bestehenden Wettkampfstätten ist mit der Arena Porte de la Chapelle (Badminton, Rhythmische Sportgymnastik) im Norden von Paris auch eine neue Mehrzweckhalle entstanden, die nach Olympia noch als Konzerthalle und Sportstätte weitergenutzt werden kann.

Die Porte de la Chapelle Arena im Pariser Norden ist eine der wenigen Gebäude, das für die Olympischen Spiele 2024 neu errichtet wurde. © Paris 2024 | Paris 2024

Olympische Spiele 2024: Wettkampfstätten im Großraum Paris

Doch nicht nur in der französischen Hauptstadt werden die Olympischen Spiele ausgetragen, auch im Pariser Ballungsraum stehen Wettkampf-Orte. Im Pariser Vorort Saint-Denis wurde mit dem Centre Aquatique Olympique ein großes Wassersportzentrum für etwa 5.000 Fans neu gebaut. Hier finden die Wettkämpfe Wasserspringen, Synchronschwimmen und Wasserball statt.

Ebenfalls in Saint-Denise steht das Stade de France, mit mehr als 81.000 Zuschauerplätzen Frankreichs größtes Stadion. Hier finden alle Leichtathletik-Sportarten und die 7er-Rugby-Spiele statt. Die Sportkletterer treffen sich nördlich von Paris in Le Bourget im Kletterzentrum Site d‘escalade du Bourget, das Schießen findet in der kleinen Gemeinde Déols statt.

Das Aquatics Center in Saint Denise wurde für Olympia 2024 in Paris neu gebaut. Besonders ist die Deckenkonstruktion aus Holz. © Paris 2024 | Paris 2024

Paris 2024: Schwimmveranstaltungen im Rugby-Stadion

Die Paris La Défense Arena in Nanterre ist normalerweise ein Rugby-Stadion, für Olympia wird dort jedoch extra ein Schwimmbecken installiert – dank modularer Bauweise. Dort finden die Schwimmwettbewerbe und das Finale im Wasserball statt.

Das Feldhockey-Turnier wird im Stade Olympique Yves-du-Manoir in Colombes ausgetragen. Damit ist das traditionsreiche Stadion zum zweiten Mal Austragungsort von Olympischen Spielen – bereits 1924 fanden hier viele Wettkämpfe statt, 1938 wurde Italien in der Arena Weltmeister. Für die Olympischen Spiele 2024 wurde das Stadion für rund 101 Millionen Euro umgebaut.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Pferdesport bei Olympia 2024 vor historischer Kulisse am Schloss Versailles

Auf dem Lac de Vaires-sur-Marne westlich von Paris finden die Wettbewerbe im Rudern, Kanufahren und Kanuslalom statt.

Eine besondere Kulisse bei den Olympischen Spielen dürfte das Schloss Versailles bieten. Im Herzen des Schlossgartens wird hier eine temporäre Outdoor-Arena für bis zu 40.000 Zuschauer errichtet, in der die Dressur-, Vielseitigkeitsreiten und Springwettbewerbe sowie der moderne Fünfkampf (ohne die Bonusrunde Fechten) ausgetragen werden.

Im Schlossgarten von Schloss Versailles finden bei Olympia 2024 die Wettkämpfe im Pferdesport statt. Dafür werden Tribünen für bis zu 40.000 Menschen aufgestellt. © Paris 2024 | Paris 2024

In der Nähe von Versailles befindet sich die Gemeinde Guyancourt, dort spielen die Golfer ihr Turnier aus. 35 Kilometer vom Pariser Zentrum entfernt steht das Vélodrome National, in dem die Bahnrad- und BMX-Wettbewerbe stattfinden. Auf dem höchsten Punkt der Region Île-de-France (Pariser Ballungsraum) wurde die Mountainbike-Strecke Colline d‘Élancourt errichtet. In einem Kongresszentrum in der Nähe des Flughafens Paris-Charles de Gaulle finden die Box-Wettbewerbe und die Bonusrunde des Fechtens im Modernen Fünfkampf statt.

Olympische Sommerspiele 2024: Fußballturnier in sieben Städten, Segeln in Marseille

Die Fußballturniere der Männer und Frauen werden neben Paris in Bordeaux, Nantes, Lyon, Saint-Étienne, Nizza und Marseille ausgetragen.

Neben dem Stade Vélodrome für das Fußballturnier ist Marseille auch Austragungsort für den Segel-Wettbewerb. Im Yachthafen der Stadt an der Côte d’Azur treffen die besten Segler der Welt aufeinander.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Olympia 2024: Die besten Surfer der Welt treffen sich auf Tahiti

Zwar weit weg von Paris, aber trotzdem als Überseedépartement Teil von Frankreich ist die Insel Tahiti. Im Küstenort Teahupoʻo, der bekannt für seine guten Wellen ist, kämpfen die Surferinnen und Surfer um Goldmedaillen.

Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele auf der Seine mit 300.000 Zuschauern

Für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 haben sich die Organisatoren etwas Besonderes einfallen lassen. Die Zeremonie findet nicht, wie eigentlich üblich, in einem Stadion statt, sondern auf dem Fluss Seine. Auf mehr als 160 Booten fahren die Athletinnen und Athleten im Herzen der Stadt zwischen der Pont d‘Austerlitz und der Pont d‘Iena sechs Kilometer über den Fluss. Dazu sind Stunt-Vorführungen und eine Lichtshow geplant. Das Spektakel soll vor einer gigantischen Kulisse stattfinden: Rund 300.000 Menschen finden nach Angaben der Veranstalter auf den Tribünen entlang der Seine Platz.