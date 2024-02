Gelsenkirchen. Schalke 04 kann sich mit einem Sieg in Magdeburg vom Zweitliga-Tabellenkeller absetzen. Wir erklären, wie Sie das Spiel live verfolgen können.

Für Schalke 04 waren die vergangenen Spieltag stets ein Wechselbad der Gefühle. Auswärts pfui, aber immerhin heim hui - gab es in Auswärtsspielen gegen den 1. FC Kaiserslautern und Holstein Kiel nix zu holen, behielt die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts immerhin in der eigenen Veltins-Arena gegen Eintracht Braunschweig und gegen den SV Wehen Wiesbaden jeweils drei Zähler. Am Samstag geht es für die Königsblauen nun zum 1. FC Magdeburg (20.30 Uhr) - die nächste Gelegenheit, diesen Rhythmus aufzubrechen.

Schalke 04 in Magdeburg: Trainer Karel Geraerts hat schon eine Idee

„Es gibt eine ganz klare Antwort“, sagte Schalke-Trainer Karel Geraerts am Donnerstag auf die Frage, wie seine Mannschaft denn die Auswärtsschwäche abstellen könne. „Wir müssen das ändern, besser werden und die Punkte mitnehmen.“ Magdeburg (27 Punkte) liegt als Zwölfter nur einen Zähler und zwei Ränge vor den Königsblauen. Für Schalke ist es die Gelegenheit, sich weiter vom Tabellenkeller zu entfernen. Geraerts warnt aber: „Magdeburg spielt guten, ballorientierten Fußball. Wir müssen Lösungen finden und verhindern, dass sie Tore schießen. Ich habe da schon eine Idee.“

Schalke 04 beim 1. FC Magdeburg am Samstag live: Die Infos zum Spiel

Begegnung: 1. FC Magdeburg - FC Schalke 04

Datum: Samstag, 24.02.2024

Anstoß: 20.30 Uhr

Ort: MDCC-Arena (Magdeburg)

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Übertragung: Sport 1 und Sky

Schalke-Trainer Karel Geraerts ist mit seiner Mannschaft in Magdeburg gefordert. © firo Sportphoto | Jürgen Fromme

Schalke 04 beim 1. FC Magdeburg am Samstag live im TV und Stream sehen

Die wichtigste Info für alle Fans von Schalke 04 und Wehen Wiesbaden: Das Spiel der Königsblauen wird am Samstag live im Free-TV bei Sport 1 zu sehen sein. Anstoß ist um 20.30 Uhr, bereits eine Stunde vorher um 19.30 Uhr beginnt Sport 1 mit der Berichterstattung. Moderatorin Ruth Hofmann präsentiert die Live-Übertragung der 2. Bundesliga - als Kommentator ist Markus Höhner im Einsatz, Experte ist Olaf Thon.

Darüber hinaus bleibt das traditionelle Zuhause der 2. Liga: der Bezahlsender Sky. Kommentator ist Stefan Hempel.

Das Abo bei dem Münchener Bezahlsender ist auch das einzige, das benötigt wird für eine vollständige Schalke-Versorgung. Ein DAZN-Abo, das in der Bundesliga benötigt wurde, ist nicht mehr nötig. Egal, ob Schalke am Freitag, Samstag oder Sonntag gezeigt wird: Sky überträgt.

Schalke 04 beim 1. FC Magdeburg am Samstag live im Stream sehen

Schalke 04 feiert das Tor von Kenan Karaman gegen den SV Wehen Wiesbaden. © firo Sportphoto | Ralf Ibing

Auch im Live-Stream wird das Spiel des FCSchalke 04 beim 1. FC Magdeburg am Samstag live zu sehen sein, allerdings nicht kostenfrei. Den Stream gibt es nämlich nur bei Sky. Wow (ehemals Sky-Ticket) ist hier die erste Anlaufstelle. Verfügbar ist der Stream von Wow für alle Abonnenten des Senders. Sie können ihr komplettes Programm neben der linearen Übertragung im TV mit der passenden Wow-App auch online im Stream schauen.

Verfügbar ist die Wow-App für allen gängigen Desktop-PCs, Laptops, Smartphones und Tablets zum Beispiel im Apple-Store oder Google-Play-Store.

Schalke 04 gegen Wehen Wiesbaden heute im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel des FCSchalke 04beim 1. FC Magdeburg am Samstag live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt es das Spiel im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Fußball-Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu Schalke heute bei Holstein Kiel gibt es auch auf unserem Portal.