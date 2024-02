Essen. Ein Topspiel jagt das nächste bei Rot-Weiss Essen: Am Samstag geht es zu Dynamo Dresden. Wir erklären, wie Sie die Partie live im TV sehen können.

Wie steckt Rot-Weiss Essen den Rückschlag von der 0:2-Niederlage gegen den SSV Ulm weg? Das ist die große Frage, die sich die Fans des Drittligisten stellen. Mit einem Sieg im nächsten Topspiel haben die Essener gleich an diesem Samstag (14 Uhr) die Möglichkeit, ein Zeichen zu setzen. Allerdings könnte die Aufgabe beim Tabellenzweiten Dynamo Dresden kaum schwieriger sein für die Mannschaft von Christoph Dabrowski.

RWE: Dabrowski verlängert Vertrag vor Topspiel

Die Vertragsverlängerung mit dem 45-Jährigen rechtzeitig vor dem Dresden-Spiel könnte Rot-Weiss Essen nun aber noch einen Schub geben. „Nach nun fast zwei Jahren kann ich sagen, dass die Hafenstraße genau das Umfeld ist, wo mir die Arbeit mit der Mannschaft große Freude macht“, erklärte Dabrowski seine Vertragsunterschrift. „Wir haben gemeinsam mit unseren Fans in dieser Saison eine tolle Entwicklung genommen – darauf will ich aufbauen. Mit der Wucht der Hafenstraße im Rücken ist mit diesem Verein noch einiges möglich.“

+++ RWE-Kommentar: Dabrowski verlängert bei RWE: Das ist ein gutes Zeichen +++

Wie viel genau, wird sich am Samstag bei Dynamo Dresden zeigen. Die Sachsen liegen sieben Punkte vor RWE. Wenn für das Dabrowski-Team noch etwas nach oben gehen soll in dieser Saison, darf es am Samstag keine Niederlage geben. Zur Unterstützung bei diesem Vorhaben reisen immerhin 2500 Fans von Rot-Weiss Essen mit zum Spiel.

Rot-Weiss Essen bei Dynamo Dresden am Samstag live: Die Rahmendaten zur Live-Übertragung

Datum: Samstag, 24.02.2024

Samstag, 24.02.2024 Anstoß: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden)

Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden) Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Übertragung: WDR und Magenta Sport

Rot-Weiss Essen bei Dynamo Dresden am Freitag live im Free-TV und Stream: Wer übertragt das Spiel der 3. Liga?

Besondere Freude für die RWE-Fans, die die Partie nicht live im Stadion verfolgen können: Das Spiel von Rot-Weiss Essen bei Dynamo Dresden wird im Free-TV gezeigt. WDR und MDR überträgt ab 14 Uhr.

Standesgemäß wir das Spiel natürlich auch bei MagentaSport übertragen. Als Moderatorin ist Stefanie Blochwitz im Einsatz, Andreas Mann wird das Spiel kommentieren. Die Vorberichte beginnen dort um 13.45 Uhr, Anstoß ist um 14 Uhr.

Der Anbieter zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. MagentaSport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 7,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 12,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 12,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

Den Link zur Übertragung des RWE-Spiels gegen den SSV Ulm bei Magenta finden Sie hier.

Christoph Dabrowski gibt auch in den nächsten Jahren die Richtung bei Rot-Weiss Essen vor. © FUNKE Foto Services | Ant Palmer

Rot-Weiss Essen bei Dynamo Dresden am Samstag im Live-Ticker

Wer nicht im Stadion an der Hafenstraße dabei sein kann und auch keine Gelegenheit hat, die Partie heute im TV oder Stream zu verfolgen, für den ist der Live-Ticker eine Option. Alle Tore und die wichtigsten Ereignisse bietet er zum Spiel von Rot-Weiss Essen gegen den SSV Ulm

Hier geht es zum RWE-Ticker

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Spiel von Rot-Weiss Essen bei Dynamo Dresden gibt es auch auf unserem Portal.

MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen und Co.: Die Revierklubs im Podcast

Lust auf ausführliche Analysen, die wichtigsten News und Hintergründe zu den Revierklubs? Im Wochenrhythmus und in vielen Sonderfolgen geben unsere Reporter in unserem Podcast fußball inside Einblicke in das Geschehen der Revierklubs. Updates zu den Podcasts gibt es auch bei Facebook und Instagram @fussball.inside. Das Team freut sich über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcast.