Essen. Der Investorendeal der DFL platzt. Ein Sieg für die 50+1-Regel – für die Bundesliga könnte es gravierende Folgen haben. Ein Kommentar.

Das plötzliche Aus für den Investorenprozess kam am Mittwoch zwar überraschend. Letztlich war es aber das folgerichtige Ende eines reichlich verkorksten Prozesses. Zur Erinnerung: Das ganze Geschäft schien schon einmal erledigt, weil die 36 Profiklubs den ersten Vorschlag durchfallen ließen. Danach zog die Ligaspitze einige richtige Schlüsse: Sie schrumpfte die Dimension des Deals ein, entwarf einen neuen Plan, der die konträren Interessen der 36 Profiklubs besser berücksichtigte.

Einige Klubs wie Borussia Dortmund mühten sich zudem, auf Informationsveranstaltungen die Fanszenen mitzunehmen. Längst nicht alle Klubs aber taten das, zudem blieben zu viele Fragen offen. Etwa dazu, was genau mit dem Geld eigentlich angefangen werden sollte. Und wie genau sich das erhoffte Wachstum einstellen würde, damit den Klubs am Ende tatsächlich mehr Geld bliebe – das wurde auch nie vorgerechnet. Die Fans reagierten zudem empfindlich darauf, dass Martin Kind sich als Geschäftsführer von Hannover 96 in der entscheidenden geheimen Abstimmung allem Anschein nach lächelnd über die Anweisungen des Muttervereins und damit die 50+1-Regel hinwegsetzen konnte.

Sieg für die 50+1-Regel – aber auch für die Bundesliga?

Das Aus für den Investorenprozess lässt sich daher mit einigem Recht auch als Sieg für diese Regel werten, nach dem Motto: Wenn die Klubs ihre Mitglieder nicht ordentlich mitnehmen, dann kommt eben ein solches Desaster dabei heraus. Das ist auch gut so, die 50+1-Regel ist ein hohes Gut: Sie verhindert bislang, dass deutsche Klubs zum Spielball von Investoren werden.

Ironischerweise aber hätte dieser Investorendeal, der sich zeitlich begrenzt auf einen Teil der Medienrechte bezogen hätte, ein charmanter Weg sein können, Geld einzusammeln und gleichzeitig den deutschen 50+1-Sonderweg zu schützen. Denn dass die Bundesliga Investitionen braucht in Technik, in Infrastruktur, in den Vertrieb des Produkts, das Bundesligafußball im Kern nun einmal ist – das ist unstrittig. Zumindest dann, wenn man möchte, dass die Bundesliga weiter im Konzert der Großen mitspielt. Ob und wie die Bundesliga dieses Geld nun auftreiben kann – das kann aktuell niemand sagen.