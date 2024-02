München. Die Basketballer des FC Bayern sind Pokalsieger, nun wollen sie an die Spitze Europas. Ein Schlüsselspieler ist ein früherer NBA-Star.

Sie waren ungefähr gleich groß, und beide Gegenstände, die Serge Ibaka im Laufe des Sonntagabends in den Händen hielt, ließen erkennen, dass er nun endgültig angekommen ist in München. Da war die silberfarbene Trophäe, die er bei der Siegehrung Richtung Hallendach reckte, nachdem er und die Basketballer des FC Bayern das Finale des Pokalwettbewerbs mit 81:65 gegen Ratiopharm Ulm für sich entschieden hatten. Und da war das ähnlich geformte überdimensionale Weißbierglas, das Ibaka in der Kabine vor sich hertrug, während seine Teamkollegen sich gegenseitig mit dem Inhalt übergossen. Zuvor hatte der 34-Jährige während der Feierlichkeiten in der Münchener Halle alleine auf einem Stuhl gesessen, den Kopf gesenkt, den Moment für sich alleine genießend.