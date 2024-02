Essen. Die vermeintlichen Führungsspieler der deutschen Nationalmannschaft kriseln vor sich. Kein gutes Zeichen vor der Heim-EM im Sommer.

Es brauchte schon den Schlusspfiff am Sonntag, damit Joshua Kimmich einmal Leidenschaft zeigt. Er geriet nach der 2:3-Niederlage seines FC Bayern beim VfL Bochum mit Co-Trainer Zsolt Löw aneinander. Auf dem Platz versprühte er dieses Feuer kaum, seine Kollegen allerdings auch nicht. Weder Leon Goretzka noch Leroy Sané spielten mit breiter Brust, technisch unterliefen ihnen Fehler. In Bochum, bei der dritten Niederlage des Rekordmeisters in Serie, wurde deutlich: Die Ursache der Bayern-Probleme liegt zu tief, als dass eine reine Trainer-Diskussion über Thomas Tuchel gerechtfertigt wäre.