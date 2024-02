Eindhoven. Unter Ex-BVB-Trainer Peter Bosz dominiert Eindhoven die Eredivisie. Dortmund sollte vor dem Champions-League-Achtelfinale gewarnt sein.

Vor dem Philips-Stadion in Eindhoven wehen am Montag Fahnen mit dem Champions-League-Logo im Westwind, an den Fassaden sind große Bilder zu sehen, die Luuk de Jong jubelnd zeigen. Das von außen durch viele Erweiterungen auffällig asymmetrische und relativ trist anmutende Bauwerk präsentiert sich innen im Foyer aus einem Guss, schick und modern eingerichtet. Helfer bereiten die Veranstaltung vor, die auf den Flachbildschirmen an den Wänden angekündigt wird: das Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse zwischen der PSV Eindhoven und Borussia Dortmundan diesem Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime). Also das Spiel, in dem Trainer Peter Bosz auf den BVB, seinen Ex-Klub trifft.

Bosz lächelt, als er auf dem Podium zur Pressekonferenz Platz nimmt. Der 60-Jähige lässt Vorfreude auf diese für ihn besondere Partie erkennen, aber auch einen klaren Fokus. „Es ist schön, die alten Bekannten wiederzusehen“, sagt der PSV-Trainer. „Ich respektiere diesen Gegner, aber ich möchte ihn gerne schlagen.“ Und zwar mit einem Team, über das er im Superlativ urteilt: „Es ist die beste Mannschaft, mit der ich bisher gearbeitet habe.“

Das Zahlenwerk, mit dem die PSV aktuell in der Eredivisie aufwartet, ist bemerkenswert: 22 Spiele ohne Niederlage, davon 20 Siege, 70 erzielte Tore, nur zehn Gegentreffer. Eindhoven ist Spitzenreiter mit zehn Punkten Vorsprung auf Platz zwei, Rekordmeister Ajax Amsterdam liegt sogar 26 Zähler hinter dem großen Rivalen. Bosz lässt ziemlich bedingungslosen Offensivfußball nach dem Vorbild seines Lehrmeisters Johan Cruyff spielen. Voetbal total in Eindhoven also − mit Bosz als Boss.

Ex-Gladbacher de Jong als Dreh- und Angelpunkt

Die PSV-Verantwortlichen hatten ihm im vergangenen Sommer mit vielen Zugeständnissen − auch mit Blick auf seine Wünsche bei Spielertransfers − regelrecht den Teppich ausgerollt, um ihn nach Eindhoven zu lotsen. Denn Bosz selbst wollte eigentlich zu Ajax zurückkehren, ehe sich die Klubspitze dort doch gegen ihn entschied. Bei der PSV verfügt er nun über einen sehr guten, ausbalancierten Kader, in dem sich auch die Talente weiterentwickeln. Der Ex-Augsburger Ricardo Pepi oder Bayern-Leihgabe Malik Tillman, beide 21, erfüllen die Erwartungen, während erfahrene Spieler wie Luuk de Jong (33), der frühere Gladbacher, unter Bosz aufblühen.

Torjäger der PSV Eindhoven: Luuk de Jong. © AFP | BART STOUTJESDIJK

Der Stürmer hat in dieser Saison bereits 27 Pflichtspiel-Tore erzielt, er ist der Dreh- und Angelpunkt im PSV-Spiel. De Jong ragt im Abschluss vor allem mit seiner Kopfballstärke heraus. In der Champions League hatte der Kapitän im November den fürs spätere Weiterkommen so wichtigen Treffer zum 1:0-Erfolg gegen RC Lens per Kopf markiert, zuletzt nickte er am vergangenen Freitag beim 2:0-Sieg über Heracles Almelo zur Führung ein. Auch gegen den BVB ruhen die Hoffnungen vor allem auf de Jong, wenngleich Bosz auf das unterschiedliche Niveau verweist: „Dortmund ist nicht Heracles. Jetzt geht es um das Achtelfinale der Champions League. Die Dortmunder können gut kontern. Wir wissen, wo ihre Stärken, aber auch wo ihre Schwächen liegen.“

Beim BVB nach knapp einem halben Jahr entlassen

2017 hatte Bosz beim BVB ein Auf und Ab erlebt. Die Mannschaft spielte zunächst sehr erfolgreich, führte mit 19 Punkten aus den ersten sieben Liga-Spielen die Tabelle an. In den folgenden acht Partien allerdings sammelte sie nur drei Punkte, darunter fiel auch das denkwürdige 4:4 nach einer 4:0-Führung im Revierderby gegen Schalke 04. Hinzu kam das Aus in der Champions League, nach knapp einem halben Jahr wurde Bosz in Dortmund wieder entlassen. Besser lief es für ihn anschließend bei Bayer Leverkusen, wo er mehr als zwei Jahre arbeitete. Zu dieser Zeit war auch Dortmunds Julian Brandt noch Leverkusener. „Er ist ein sehr guter Spieler“, sagt Bosz. „Ich hoffe also, dass er gegen uns nicht spielt.“

Peter Bosz 2017 als BVB-Trainer. © dpa | Bernd Thissen

Und wenn doch, wäre sein Gegenspieler wohl Außenverteidiger Sergino Dest (23), der am Montag auf dem Podium an der Seite von Bosz ganz offen sagt: „Mein Traum ist, die Champions League zu gewinnen.“ 1988 gewann die PSV Eindhoven im damaligen Europapokal der Landesmeister zum bisher einzigen Mal den Henkelpott, ehe die niederländische Nationalmannschaft in jenem Jahr noch Europameister in Deutschland wurde, wo ja bekanntlich auch bald wieder eine EM ausgetragen wird. Bosz mahnt allerdings zu mehr Realismus, er selbst will vorerst nur das aktuelle Geschehen im Auge behalten: „Ich träume nur von einem Sieg gegen Dortmund“, sagt er, „dann schafft man vielleicht auch die großen Ziele.“ Auch Bosz hat bei der PSV Eindhoven offenbar noch viel vor.