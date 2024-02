München. Der FC Bayern steuert auf die erste titellose Saison seit zwölf Jahren zu. Eine Analyse der vielleicht größten Krise der Münchner.

Am Montag musste es allen, die es mit dem FC Bayern halten, beim Aufwachen noch immer vorkommen wie Leon Goretzka. „Es fühlt sich an wie ein Horrorfilm, der nicht aufhört“, hatte der Mittelfeldspieler nach der 2:3-Niederlage beim VfL Bochum am Sonntag gesagt. Es war die dritte Niederlage in acht Tagen, nach dem 0:3 beim Tabellenführer Leverkusen und dem 0:1 bei Lazio Rom im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League.