Nove Mesto. In den abschließenden Massenstarts bei der WM in Nove Mesto haben die Deutschen wieder nichts mit der Medaillenvergabe zu tun.

Wie sollte es anders sein. Zum Abschluss der Weltmeisterschaften in Nove Mesto wurde die norwegische Hymne gespielt. Zu Ehren von Johannes Thingnes Bö, der beim finalen Massenstart noch einmal eindrucksvoll demonstriert hatte, wer der überragende Biathlet der Welt ist. Mit seinem 20. WM-Titel zog er mit Rekordweltmeister Ole Einar Björndalen gleich und wurde von knapp 30.000 Zuschauern in der Vysocina-Arena frenetisch gefeiert.

Die deutschen Männer spielten bei dieser Machtdemonstration nur eine Nebenrolle. Es blieb bei einer Silber- und zwei Bronzemedaillen für den Deutschen Ski-Verband (DSV). Bester des DSV-Quartetts war noch Philipp Nawrath als Zehnter. Zuvor hatte Vanessa Voigt im Massenstart der Frauen einen versöhnlichen fünften Rang belegt und dennoch gehadert: „Es hat sich angefühlt wie im Flugzeug; die vorne in der Business-Class, wir hinten in der zweiten Klasse“, beschrieb sie die läuferischen Nachteile, die dem deutschen Team während der gesamten WM Sorgen bereiteten. „Sicherlich hatten wir uns nach den Erfolgen vorher ein bisschen mehr ausgerechnet“, konstatierte Sportdirektor Felix Bitterling. „Doch es war kein Debakel. Und ich lasse mir auch nicht alles schlecht reden.“

Mehr als 210.000 Zuschauer kamen an neun WM-Tagen

Es war eine WM, die zwischen den Extremen schwankte. Insgesamt mehr als 210.000 Zuschauer und eine pulsierende Stimmung unterstrichen die ungebrochene Begeisterung für den Biathlon. Trotz der Außenseiterrolle ihrer Sportler strömten Zehntausende Tschechen aus dem ganzem Land ins mährische Hügelland zwischen Prag und Brünn. Sie trotzten Dauerregen und frühlingshaften Temperaturen – und feierten gemeinsam mit den anderen Anhängern eine XXL-Party.

Von Winter-Wunderland war indes nicht mal ansatzweise etwas zu sehen. Ein schmutzig-weißes Kunstschnee-Band inmitten der grün-braunen Landschaft offenbarte die Probleme durch den Klimawandel, für die der Wintersport insgesamt Lösungen finden muss. Vor allem die deutschen Skijäger kamen mit den widrigen Bedingungen nicht zurecht. Das WM-Ergebnis ist sicherlich keine Pleite. Aber drei von 28 möglichen Medaillen sind auch kein Ruhmesblatt – und gemessen am Saisonverlauf mit fünf Weltcup-Siegen und weiteren 15 Podestplätzen enttäuschend.

Verzweifelte Suche nach dem idealen Ski

Es allein auf den Materialnachteil zu schieben, wäre zu einfach. Zum Gewinnen gehören immer auch Tagesform, mentale Stärke und das Quäntchen Glück. Trotzdem war es unverkennbar, welches der Top-Teams die größten Schwierigkeiten mit den warmen und nassen Verhältnissen hatte. Überspitzt formuliert wirkte es teilweise so, als hätten die Deutschen Honig unter den Brettern; selbst kleine Nationen hielten mit ihnen läuferisch mit. Was umso erstaunlicher ist, wenn man bedenkt, wie viel Geld, Personal und Know-how der DSV in diesen Bereich investiert.

Auch in Nove Mesto wurden weder Kosten noch Mühen gescheut. Das sechsköpfige Technikerteam erhielt Verstärkung aus dem Oberhofer Technologiezentrum: mit zwei weiteren Experten und einer Schleifmaschine, um auf den sich verändernden Untergrund schnell reagieren zu können. Hunderte Testkilometer wurden absolviert, unzählige Stunden beim Tüfteln zwischen Ski-Schliff, Wachs-Auswahl und sogenannter Handstruktur verbracht. Die richtige Mischung fand man nur bei den Einzelrennen, als Janina Hettich-Walz (Silber) und Benedikt Doll (Bronze) den Medaillenfluch beendeten. Bezeichnend: Es waren die beiden kältesten Tage der WM.

Hart erkämpfte Bronzemedaille für die Frauenstaffel

Die Bronzemedaille mit der Frauenstaffel am Samstag gründete vor allem auf einer enormen Willensleistung und dem zweitbesten Schießergebnis. In der Loipe verlor das Quartett – Hettich-Walz, Selina Grotian, Vanessa Voigt und Sophia Schneider – deutliche 1:48 Minuten auf die siegreichen Französinnen. Grotian beschrieb später, der Schnee habe „irgendwie am Ski geklebt“. Dass sich die Deutschen im Kampf um Platz drei gegen die überraschend starken Estinnen durchgesetzt haben, lag an der Nervenstärke von Schlussläuferin Schneider, die mit der letzten (Extra)-Patrone die fünfte Scheibe abräumte. Kurzfristig war sie für die erkrankte Preuß eingesprungen.

Die Männerstaffel musste sich dagegen beim Sieg der Schweden vor den lange führenden Norwegern mit Rang vier begnügen. Justus Strelow, Johannes Kühn, Nawrath und Doll verloren in der reinen Laufzeit sogar 2:30 Minuten auf die Norweger und leisteten sich eine Strafrunde (Kühn) und acht Nachlader zu viel. Schlussläufer Doll gab zu, dass es keinen Spaß mehr mache, in dem schmierigen Schnee zu laufen: „Wir hatten leider nicht das Knaller-Material wie bei den Weltcups.“

Lauftrainer Jens Filbrich kündigte Analyse an

Lauftrainer Jens Filbrich kündigte eine „grundlegende Analyse“ an: „Wir haben viel Arbeit vor uns, weil es ein komplexes Thema ist. Das Material spielte hier natürlich eine Rolle. Wir müssen jetzt herauskriegen, woran es lag“, sagte der Thüringer. Zumal der Winter für seine Biathleten noch nicht vorüber ist.