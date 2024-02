Leipzig. Stille im Stadion auf beiden Seiten: Zwei Todesfälle überschatten den 2:0-Sieg von RB Leipzig über Borussia Mönchengladbach.

Marco Rose war nicht in Stimmung, sich über das 2:0 (1:0) am Samstagabend im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach zu freuen. Ein wichtiger Dreier eigentlich, der das von Rose trainierte RB Leipzig auf einen Punkt an Champions-League-Rang vier und Borussia Dortmund heranführt, dahin, wo die Sachsen ihr Saisonminimalziel verorten. Doch zwei Männer aus beiden Fanlagern waren vor und während der Partie verstorben.

Leipzigs verdienter Sieg geriet zur Nebensache

Mit ernster Miene bezeichnete Rose die Todesfälle als „Tragödien, auf beiden Seiten“, was dem 47-Jährigen – mehr vielleicht als anderen in der Leipziger Arena – besonders naheging: Rose war von 2019 bis 2021 auch Trainer in Gladbach gewesen. „Es ist es völlig egal, aus welchem Lager die zwei Verstorbenen stammten“, sagte er. „Am Ende wollen wir nach so einem Abend alle gesund zu unseren Familien zurück.“

Unter diesen düsteren Umständen fand das Duell statt, das die Hausherren durch ein Tor von Xavi Simons vor der Pause (14.) und dem 20. Pflichtspieltreffer von Lois Openda nach dem Seitenwechsel (57.) auf sehr schnörkellose Weise gewannen. „Sehr verdient“, wie Rose befand. Gladbachs Trainer Gerardo Seoane pflichtete ihm mit denselben Worten bei.

Bereits mit Beginn des Spiels verhielten sich die Fans im Gästeblock überraschend still. Nicht, dass das zu Beginn groß überraschte, denn bis Minute 19 zu schweigen, um an das Gründungsjahr des Fohlen-Vereins 1900 zu erinnern, gehört eigentlich zum traditionellen Protestprogramm der Gladbacher Fanszene. Doch es war nicht mal ein Schmähbanner zu sehen, was normalerweise auch zu jeder Reise ins RB-Stadion gehört. Langsam sickerte die Nachricht durch, dass ein Mann aus der aktiven Fanszene auf der Fahrt nach Leipzig bei einem Verkehrsunfall verstorben sei.

Nach Tod im Stadion: Fans reagieren pietätvoll

Gut eine Viertelstunde nach Spielbeginn verebbte auch im Leipziger Fanblock der Support. Kurz vor Anpfiff war ein 71 Jahre alter Fan hinter dem Block B kollabiert, wo Leipzigs aktive Fanszene ihr Zuhause hat. Knapp 30 Minuten lang wurde er reanimiert, dann vermeldete der Stadionsprecher in der Halbzeitpause: „Der Mann ist leider verstorben. Wir trauern mit seiner Familie, seinen Angehörigen, seinen Freunden.“

Es war kein Lippenbekenntnis. Im Block verschwanden Fahnen und Gesang, im Stadion Musik und Halbzeitshow, der Verein vermied bis zum Spielende jede Form von Jubel, Feier und Folklore. Kurz vor Ende der mittlerweile düsteren Partie zückten Tausende ihr Handy, schalteten das Licht an und sangen: „Wir sind Leipzig, Rasenballsport Leipzig“.

Es ging nicht spurlos an den Spielern vorbei. Mitte der ersten Hälfte zerfaserte das Duell: Wie bei einer wackeligen Internetverbindung nahm die Partie mal Fahrt auf, mal fiel sie in sich zusammen. „Man hat es bei den Spielern gemerkt“, sagte RB-Sportchef Rouven Schröder später, „die waren teilweise irritiert, weil sie nicht wussten, was passiert war.“

RB Leipzig: Poulsen erinnert sich an den Zusammenbruch von Eriksen bei der EM 2021

RB-Stürmer Yussuf Poulsen erfuhr es nach eigener Aussage erst bei seiner Auswechslung (67. Minute). „Das eine ist der Fußball, das andere das Leben“, sagte der Rekordspieler, der dabei gewesen war, als bei der EM 2021 sein Nationalmannschaftkollege Christian Eriksen während des Spiels gegen Finnland zusammenbrach und beinahe verstarb. Der 29-Jährige lobte die Zuschauer für ihren Umgang mit den Todesfällen. „Genauso sollte es sein, dass das ganze Stadion den Angehörigen der Verstorbenen Beileid entgegenbringt.“

Auch beim Belgier Lois Openda lagen die Pole des Daseins besonders nah beieinander. Der 24-Jährige steckte sich nach seinem Lupfertreffer den Ball unters Trikot und den Daumen in den Mund. Openda wird demnächst Vater. Es gelang ihm, beides pietätvoll miteinander zu vereinen. „Der Mann ist immer noch unter uns“, sagt er zum Tod des Zuschauers im Stadion, vom Verstorbenen aus dem Gladbacher Fanlager wusste er zu diesem Zeitpunkt nichts. „Er ist nicht wirklich gestorben, sondern wird immer Teil unserer Fußballfamilie in Leipzig sein.“