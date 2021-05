Abstiegskampf: Bremen rutscht auf den Relegationsplatz

Frustrierte Blicke: Die Werderprofis Joshua Sargent (l) aMaximilian Eggestein nach der Pleite in Augsburg.

Essen. Werder verliert 1:2 in Augsburg. Der FCA, Hertha BSC und der FSV Mainz 05 sind gerettet. Köln und Bielefeld müssten weiter zittern.

Werder Bremen hat im Abstiegskampf der Bundesliga den nächsten Rückschlag kassiert, der FC Augsburg, Hertha BSC und der FSV Mainz 05 sind gerettet. Augsburg entschied am Samstag am 33. Spieltag das Keller-Duell gegen Werder Bremen mit 2:0 (0:0) für sich, Hertha BSC reichte ein 0:0 gegen den 1. FC Köln. Die Rheinländer als 17. mit 30 Punkten müssen vor dem 34. Spieltag in der Fußball-Bundesliga ebenso noch zittern wie der 16. Bremen (31) und der 15. Arminia Bielefeld. Die Ostwestfalen kamen nicht über ein 1:1 (1:1) gegen die TSG 1899 Hoffenheim hinaus.

Unentschieden in Bielefeld

In Bielefeld traf Hoffenheims Torjäger Andrej Kramaric nach einem Konter zur frühen Führung (5. Minute), Andreas Voglsammer gelang per direktem Freistoß der schnelle Ausgleich (23.). Den möglichen Sieg vergaben die Bielefelder bei mehreren guten Tor-Gelegenheiten.

Zwei Platzverweise in Augsburg

Auch für die Augsburger begann das Keller-Duell gegen Bremen mit einem frühen Schock. Ruben Vargas sah nach einer Notbremse die Rote Karte (13.). In Unterzahl blieben die Gastgeber aber nur 36 Minuten, dann sah Werders Christian Groß Gelb-Rot (49.). Rani Khedira erzielte das wichtige 1:0 (57.), Daniel Caligiuri machte den Sieg spät perfekt (90./Foulelfmeter).

Keine Tore in Berlin, bei Hertha gegen Köln

In Berlin genügte der Hertha das torlose Remis zum Klassenverbleib, die Kölner müssen als 17. weiter zittern.

Leverkusen reicht ein Remis für die Europa League

Bayer Leverkusen hat nach einem 1:1 (1:0) gegen Union Berlin als Sechster die Europa-League-Teilnahme sicher. Youngster Florian Wirtz schoss Leverkusen gegen Union in Führung (26.), der Bayer-Leihgabe Joel Pohjanpalo gelang das 1:1 (72.). In Gladbach erzielte Kapitän Lars Stindl die Führung (45.), ehe der VfB durch Wataru Endo (72.) und Sasa Kalajdzic (78.) die Partie drehte. (dpa)

