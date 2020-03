Vielleicht hilft ja das neue Ambiente, die blockierten Bremer Köpfe freizubekommen. Geräumige Zimmer mit einem prächtigen Blick auf die Frankfurter Skyline in einem Hotel-Rundbau am Mainufer dienen dem SV Werder noch bis Freitag als vorübergehende Residenz. Direkt gegenüber strahlt die Fassade der Europäischen Zentralbank. Eine Nacht der Enttäuschung hatte Trainer Florian Kohfeldt seinen Spielern hier zugestanden, um nach der 0:2-Niederlage im DFB-Pokalviertelfinale bei Eintracht Frankfurt den Fokus zu verlagern. „Wir wären gerne ins Halbfinale gekommen, aber jetzt legen wir alle Kraft nach Berlin, und in wenigen Monaten werden wir den Klassenerhalt feiern“, sagte Kohfeldt mit einer zur Schau gestellten Selbstverständlichkeit.

Das Pokalfinale am 23. Mai haben die Bremer aus dem Kalender gestrichen. Nun soll eben das Bundesligaspiel bei Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr/Sky), wo der im Herbst 2017 in höchster Abstiegsnot installierte Kohfeldt auf seinen Vorgänger Alexander Nouri trifft, die Weggabelung zur Wende werden.

Analyse als Aufbauhilfe

Wie das genau gelingen soll, bleibt ähnlich diffus wie der Himmel über der Mainmetropole am Donnerstag. Der schnelleren Erholung wegen verzichteten die Hanseaten auf die Rückreise in die Heimat. Es ist der nächste Knopf, den Kohfeldt drückt. Seit längerem gehören zu seiner Aufbauhilfe offenbar Analysen, die den Grad der Schönfärberei eigentlich überschreiten. Ein Chancenverhältnis von 8:3 wollte der 37-Jährige im Pokalduell gezählt haben. „Ich habe viele positive Dinge gesehen. In Berlin machen wir die Dinger rein.“

Werder-Trainer Florian Kohfeldt leidet an der Seitenlinie. Foto: Martin Ewert / foto2press via www.imago-images.de / imago images/foto2press

Auch wenn mit Davie Selke der vom Hauptstadtklub entliehene Mittelstürmer wegen einer Sperrklausel nicht mitspielen darf; auch wenn im Offensivspiel die Automatismen fortgespült sind wie das Kellerinventar nach einem Hochwasser. Fehlen wird im Olympiastadion auch Ömer Toprak, bei dem sich aber der Verdacht auf einen Wadenbeinbruch nicht bestätigte. Stattdessen kam die 30 Jahre alte Leihgabe von Borussia Dortmund mit einer Riss-Quetschwunde an der Wade davon. Dem mit Rot bestraften Sünder Filip Kostic wollte Kohfeldt keinen Vorwurf machen. „Das war keine kluge Aktion, aber ich möchte ihn nicht an die Wand stellen. Kostic ist kein solcher Spieler.“

Viel mehr echauffierte sich der Fußballlehrer über den VAR-Einsatz beim Handelfmeter von Andre Silva zum 1:0.

Aber die elementaren Mängel der Grün-Weißen liegen ganz woanders. Das ganze Gebilde wirkt fragil, fast zerbrechlich wie Glas. Den Spielern fehlen ganz offensichtlich die nötige Physis, Punch und Power – im Kopf wie in den Beinen –, um gegen Widerstände anzugehen – obwohl Geschäftsführer Frank Baumann in einem Punkt widersprach. „Ich empfinde es nicht so, dass wir läuferisch schlechter sind“, sagte der 44-Jährige. Dummerweise sagen die Daten etwas anderes: Kaum jemand sprintet so wenig wie die Werder-Akteure.

Acht Punkte Rückstand

Baumanns Hinweis fehlte nicht, dass die Mannschaft trotz aller Defizite „charakterlich in Ordnung“ sei. Das mag ja sein, aber der Eindruck drängt sich auf, dass der Abstiegskandidat von der Weser gerade auf vielen Ebenen zu brav daherkommt. Manager inklusive. Den einzigen echten Kämpfer gegen den drohenden Untergang bei inzwischen beachtlichen acht Punkten Rückstand (bei einem Spiel weniger) auf den Nichtabstiegsplatz gibt seit Wochen der vom gesamten Verein geschützte Trainer. Es verdichten sich die Indizien, dass dies nicht ausreichen wird, um einem Bundesliga-Gründungsmitglied den zweiten Abstieg nach 1980 zu ersparen.