643 Tore für einen Club: Messi egalisiert Pelé-Rekord

Lionel Messi trifft per Kopf für den FC Barcelona.

Barcelona. Der Rekord stammt aus dem Jahr 1957: Jetzt hat Lionel Messi so oft für einen Verein getroffen wie einst Fußball-Legende Pele.

Lionel Messi hat einen Uralt-Rekord von Pelé eingestellt. Der argentinische Star-Fußballer erzielte am Samstag sein 643. Tor für den FC Barcelona - so viele wie die brasilianische Ikone zwischen 1957 und 1974 für den FC Santos. Dennoch kam Barcelona nur zu nur zu einem 2:2 (1:1) im Heimspiel gegen den FC Valencia. Für Barcelona trafen neben Messi (45.) auch Ronald Araujo (52.). Die Treffer für den Gast schossen Mouctar Diakhaby (29.) und Maxi Gomez (69.).

Spitzenreiter der spanischen Primera Division bleibt dank Stürmerstar Luis Suárez Atlético Madrid. Der Torjäger aus Uruguay erzielte am Samstag die ersten beiden Treffer (41. und 58.) zum 3:1 (1:0) gegen den FC Elche. Außerdem traf Diego Costa per Elfmeter (80.), während für Elche nur Lucas Boyé (64.) ein Tor schoss. Atlético weist damit 29 Zähler auf. Real Sociedad San Sebastián und Stadtrivale Real Madrid können aber am Wochenende noch nach Punkten gleichziehen. Als Fünfter liegt Barcelona acht Punkte hinter Atlético. (dpa)