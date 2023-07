4:0 gegen Panama: Lockerer Auftaktsieg für Brasilien

Adelaide. Brasiliens Fußballerinnen sind mit einem lockeren 4:0-Erfolg in die WM 2023 gestartet. Gegner Panama hatte keine Chance.

Angeführt von einer überragenden Ary Borges haben die brasilianischen Fußballerinnen ihre Titelmission bei der WM in Australien und Neuseeland mit einem deutlichen Sieg eingeläutet. Der Mitfavorit gewann sein erstes Gruppenspiel gegen WM-Debütant Panama in Adelaide/Australien souverän mit 4:0 (2:0).

Ein Dreierpack von Borges (19., 39., 70.) und ein Treffer von Bia Zaneratto (48.) besiegelten am Montag den Sieg für die Brasilianerinnen, bei denen Superstar Marta erst in der Schlussphase eingewechselt wurde. Die 37-Jährige nimmt in Australien und Neuseeland zum sechsten und letzten Mal an einer WM-Endrunde teil, der Titel ist zum Abschied der sechsmaligen Weltfußballerin das erklärte Ziel.

Brasilien war von Beginn an überlegen

Gegen den Weltranglisten-52. Panama war Brasilien wie erwartet von Beginn an überlegen. Die Südamerikanerinnen dominierten das Spiel nach Belieben und mussten sich lediglich die teils fahrlässige Chancenverwertung zum Vorwurf machen.

Die Mannschaft von Trainerin Pia Sundhage gewann dennoch auch bei ihrer neunten WM-Teilnahme ihr erstes Spiel (Torverhältnis: 27:1) und belegt in der Gruppe F nun den ersten Platz. Am kommenden Samstag (12.00 Uhr MESZ) trifft Brasilien im zweiten Gruppenspiel auf Mitfavorit Frankreich. (sid)

