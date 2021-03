3:2 nach 0:2! Spektakuläre Aufholjagd des MSV Duisburg

Duisburg Drittligist MSV Duisburg hat einen wichtigen Heimsieg im Kampf um den Klassenerhalt gefeiert. Gegen Türkgücü München drehten die Zebras ein 0:2.

Orhan Ademi war am Samstag erst wenige Sekunden auf dem Platz und schoss den Fußball-Drittligisten MSV Duisburg gegen Türkgücü München zum Sieg. Der Stürmer traf in der 88. Minute zum 3:2 (0:2)-Erfolg. MSV-Trainer Pavel Dotchev hatte gleich zwei glückliche Händchen. David Tomic, der den Assist zum Siegtor verbuchte, war gemeinsam mit Ademi ins Spiel gekommen.

MSV-Trainer Pavel Dotchev ersetzte die gesperrten Dominic Volkmer und Wilson Kamavuaka, wie angekündigt, mit Vincent Gembalies in der Innenverteidigung und Connor Krempicki im defensiven Mittelfeld. Ansonsten nahm der Coach keine Veränderungen vor. Bei Türkgücü München saß Ex-MSV-Stürmer Petar Sliskovic zunächst auf der Bank. Gar nicht dabei war Offensivkraft Sercan Sararer. Nach Medienberichten hat Türkgücü seinen Kapitän nach internen Streitigkeiten suspendiert.

Wie schon in Halle setzte der MSV von Beginn an auf ein aggressives Pressing. Der Schuss ging aber nach hinten los. Schon in der neunten Minute ging Türkgücü durch Lucas Röser in Führung. Die Münchener hatten ihren Gegner im Vorfeld der Partie offenbar gut studiert. Der MSV kassierte sein in dieser Saison klassisches Gegentor: Türkgücü hebelte mit einem Pass – in diesem Fall erledigte das Sebastian Maier -- die Duisburger Viererkette aus, Röser kam frei zum Abschluss und traf zum 0:1.

Unbeeindruckt vom frühen Gegentor spielte der MSV weiter nach vorne. Sinan Karweina und Marlon Frey schossen aus aussichtsreichen Positionen über das Tor. Aziz Bouhaddouz setzte die Kugel aus 18 Metern knapp neben den Kasten (25.). In der 31. Minute wäre Moritz Stoppellkamp beinahe ein Kunsttor gelungen: Der Kapitän setzte den Ball von der Seite auf die Latte. Sinan Karweina hätte fünf Minuten später einfacher zum Erfolg kommen können: Doch sein Kopfball aus sechs Metern war viel zu harmlos.

Türkgücü war effizienter. In der 41. Minute legten die Gäste das 0:2 nach. Auch hier nutzten sie eine bekannte Schwäche des Gegners aus: Sie kamen mit einem Standard zum Erfolg. Sebastian Maier schlug einen Freistoß von der linken Seite in den Strafraum, und Maxime Awoudja köpfte den Ball in den Winkel.

Pavel Dotchev brachte zur zweiten Halbzeit Leroy-Jacques Mickels für Ahmet Engin. Dieser Wechsel machte sich schnell bezahlt, der MSV kam in der 47. Minute zum Anschlusstreffer. Mickels fasste sich ein Herz und schoss aus zwölf Metern auf das Münchener Tor. Torwart Rene Vollath konnte den Ball nicht festhalten, und Aziz Bouhaddouz reagierte blitzschnell und traf zum 1:2. Der Marokkaner hätte zwei Minuten später das 2:2 nachlegen können, doch er scheiterte freistehend am Münchener Keeper. Vollath parierte auch Karweinas Schuss eine Minute später.

Der MSV dominierte nun das Spiel, Türkgücü fand streckenweise keine Entlastung. In der 65. Minute konnten sich die Gäste im Strafraum nur noch mit einem Foul helfen. Innenverteidiger Alexander Sorge brachte in Anschluss an einen langen Ball Aziz Bouhaddouz zu Fall. Moritz Stoppelkamp trat zum Elfmeter an und verwandelte sicher zum 2:2 (66.).

Der MSV wollte mehr, drängte auf das dritte Tor. Mit Darius Ghindovean (für Sinan Karweina) kam ein frischer Spieler im zentralen Mittelfeld ins Spiel. Bei den Gästen kam Ex-Zebra Petar Sliskovic, der MSV-Keeper Leo Weinkauf per Kopfball zu einer Glanztat zwang. In der 88. Minute wechselte Pavel Dotchev Orhan Ademi und David Tomic ein, wenige Sekunden später stellten die beiden Neuen das Spiel auf Sieg. In der Nachspielzeit rettete Leo Weinkauf noch einmal gegen Petar Sliskovic.

In der Liga ist der MSV am Samstag, 3. April, 14 Uhr, beim SC Verl wieder am Ball. Die Länderspielpause nutzen die Zebras für ein Testspiel. Am Donnerstag, 25. März, spielt der MSV beim Zweitligisten SC Paderborn 07.