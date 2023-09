2. Bundesliga 2. Bundesliga: Hamburger SV mit sensationeller Pleite in Elversberg

Elversberg. Die Tabelle der 2. Bundesliga wird durcheinander gewürfelt: Fortuna Düsseldorf zieht am bisherigen Spitzenreiter Hamburger SV vorbei.

Führungswechsel in der 2. Fußball-Bundesliga: Der bisherige Spitzenreiter Hamburger SV fiel durch seine erste Saisonpleite mit 1:2 (0:1) bei Neuling SV Elversberg hinter Fortuna Düsseldorf auf den zweiten Rang zurück. Die Rheinländer feierten bei Hansa Rostock mit 3:1 (2:1) ihren dritten Sieg in Folge und zogen aufgrund der besseren Tordifferenz an den Hanseaten vorbei.

Am Samstagabend kann der auch noch unbesiegte Ex-Europacupgewinner 1. FC Magdeburg durch einen Erfolg bei Bundesliga-Absteiger Schalke 04 die Spitze erobern. Den zumindest vorläufigen Sprung in die Aufstiegszone verpasste der 1. FC Kaiserslautern durch ein 1:1 (1:1) im brisanten Südwestderby beim Karlsruher SC.

Hamburger SV: Aufstiegskandidat stolpert

Hamburg ließ sich im Saarland als großer Aufstiegsfavorit vom Zweitliga-Zwerg Elversberg von der Spitze stürzen. Jannik Rochelt (9.) und Luca Schnellbacher (60.) erzielten vor 10.150 Zuschauern die Tore zum ersten Heimsieg der Elversberger Vereinsgeschichte. Der HSV konnte durch Moritz Heyer kurz vor dem Ende nur noch zum 1:2 (89.) verkürzen. Die Norddeutschen hatten allerdings vorher auch zweimal Pech, als Treffer von Robert Glatzel (3./Abseits) und Jean-Luc Dompe (18./Foulspiel) jeweils nach Videobeweis die Anerkennung verweigert wurde.

Düsseldorf nutzte an der Ostsee die Gunst der Stunde durch die HSV-Pleite zur wenigstens vorläufigen Übernahme der Tabellenführung. Christos Tzolis (17.), Andre Hoffmann (35.) und Jona Niemiec (88.) trafen vor 24.600 Zuschauerinnen und Zuschauern für die auf fremden Plätzen weiter unbesiegte Mannschaft von Fortuna-Trainer Daniel Thioune. Rostocks Anschlusstreffer durch Jasper van der Werff (45.) ließ die Gäste zwar längere Zeit zitter, reichte der Kogge letztlich aber nicht zur Verhinderung der schon zweiten Heimniederlage.

Siegesserie von Kaiserslautern reißt

Im Gegensatz zur Düsseldorfer Erfolgssträhne riss Kaiserslauterns Siegesserie nach drei Dreiern in Karlsruhe. Ragnar Ache (5.) erzielte zwar das frühe Führungstor für den weiterhin im Vorderfeld der Tabelle rangierenden FCK. Die Badener kamen aber noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Foulelfmeter von Marvin Wanitzek (45.+5) zum Ausgleich.

