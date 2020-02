2. Bundesliga: Bielefeld siegt spät, KSC landet Big-Point

Essen. Spitzenreiter Bielefeld hat gegen Bielefeld einen knappen Sieg eingefahren. Der KSC feiert derweil einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf.

1. FC Nürnberg - Darmstadt 98 1:2 (1:0)

Tore: 1:0 Dovedan (30.), 1:1 T. Kempe (55./Foulelfmeter), 1:2 Dumic (89.)

In Unterzahl hat der 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga eine bittere Heimniederlage gegen den SV Darmstadt 98 kassiert. Dario Dumic war am Sonntag beim 2:1 (0:1) der Hessen in der 89. Minute mit einem platzierten Distanzschuss der Matchwinner für die Gäste, die den dritten Sieg nacheinander feierten. Für die Nürnberger war es im Max-Morlock-Stadion vor 25 549 Zuschauern ein sehr unglücklicher Rückschlag im Kampf gegen den Abstieg.

Die Schlüsselszene ereignete sich Anfang der zweiten Spielhälfte, als der „Club“ nach dem wuchtigen Treffer von Nikola Dovedan aus der 30. Minute verdient vorne lag. FCN-Verteidiger Asger Sörensen touchierte Darmstadts Angreifer im Strafraum. Schiedsrichter Patrick Alt pfiff Elfmeter und zeigte Sörensen nach Videobeweis wegen der verhinderten klaren Torchance auch noch die Rote Karte. Tobias Kempe verwandelte vom Punkt nervenstark zum 1:1 (53.). In der Nachspielzeit sah Nürnbergs Fabian Nürnberger auch noch die Gelb-Rote Karte.

Mit zehn Mann verteidigten die Nürnberger, die in der Anfangsphase den verletzten Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos nach einem Zusammenprall mit Dursun auswechseln mussten, bis zum 1:2 gut. Und sie hatten sogar die Großchance zum 2:1: Mittelstürmer Michael Fray rannte alleine aufs Darmstädter Tor zu, umkurvte den Torwart und schoss überhastet drüber. Das musste unbedingt ein Tor sein (62.). (dpa)

SV Sandhausen - Karlsruher SC 0:2 (0:2)

Tore: 0:1 Gondorf (12.), 0:2 Ben-Hatira (22.)

Der Karlsruher SC hat nach einer langen Durststrecke einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Das 2:0 (2:0) beim SV Sandhausen war für den 16 der Tabelle der erste Sieg unter dem neuen Trainer Christian Eichner und das Ende einer Serie von zuvor sieben Spielen ohne Erfolgserlebnis. Karlsruhe hat mit nunmehr 24 Punkten zwei Zähler Rückstand auf Nürnberg. Die Franken verpassten beim 1:2 (1:0) gegen Darmstadt 98 einen weiteren wichtigen Schritt aus der Abstiegszone. Das Spiel zwischen Tabellenführer Arminia Bielefeld und Hannover 96 wurde wegen widriger Platzverhältnisse 30 Minuten später angepfiffen. (dpa)

Arminia Bielefeld - Hannover 96 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Yabo (83.)

Zweitliga-Spitzenreiter Arminia Bielefeld hat bei einer echten Wasserschlacht auf der Alm den nächsten Schritt Richtung Aufstieg gemacht. Das Team von Trainer Uwe Neuhaus erkämpfte sich mit einer couragierten Schlussphase einen 1:0 (0:0)-Sieg am 23. Spieltag gegen Hannover 96, Reinhold Yabo traf in der 83. Minute zur Entscheidung.

Die Ostwestfalen besitzen mit 47 Punkten die beste Ausgangsposition im Rennen um die Bundesliga-Tickets. Der VfB Stuttgart (44) und der Hamburger SV (41) folgen auf den Plätzen zwei und drei.

Der Anpfiff der Partie war wegen der zunächst unzureichenden Platzverhältnisse um eine halbe Stunde verschoben worden. Dann bestätigte Hannover auf schwierigem Geläuf im ersten Durchgang seinen Aufwärtstrend und kam auf drei gute Möglichkeiten. Die Ostwestfalen agierten dagegen harmlos.

Kurz nach Wiederanpfiff dann die nächste Chance für 96-Angreifer Cedric Teuchert nach einem Patzer von Bielefeld-Keeper Stefan Ortega - doch er verzog (47.). Arminia musste zulegen und kämpfte, Torjäger Fabian Klos verpasste nur knapp nach einer scharfen Hereingabe (78.).

