München. Der MSV Duisburg spielt am Samstag bei 1860 München. Wir erklären, wo das Spiel der 3. Liga live im TV und Stream zu sehen ist.

Sein Hinspiel gegen 1860 München hatte der MSV Duisburg am 19. August daheim mit 0:3 verloren. Joel Zwarts (2) und Manfred Starke erzielten die Treffer. MSV-Neuzugang Thomas Pledl hatte sich in dieser Partie früh seine Schulterverletzung zugezogen. Bei den Löwen gewannen die Zebras zuletzt am 31. Oktober 2020. Beim 2:0-Sieg trafen Lukas Scepanik und Tobias Fleckstein. Auswärts gelangen den Meiderichern bei 1860 erst vier Siege.

Mittlerweile hat der MSV einen neuen Trainer, steckt als Tabellenvorletzter tief im Abstiegskampf - und hofft auf einen guten Start ins neue Drittliga-Jahr. Allerdings muss Boris Schommers einen personellen Rückschlag verkraften. Leistungsträger Marvin Bakalorz steht den Zebras beim Gastspiel in der bayerischen Landeshauptstadt nicht zur Verfügung. Der Trainer kann aber auch positive Personalien vermelden. Sebastian Mai und Marvin Knoll sind nach Erkrankung und Verletzung wieder einsatzbereit.

1860 München gegen MSV Duisburg live: Das sind die wichtigsten Rahmendaten zur Live-Übertragung

Datum und Uhrzeit: 20. Januar 2024. 16.30 Uhr

Sender/Plattform: Magenta

Magenta Sport zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. Magenta Sport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 7,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 12,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 12,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

1860 München gegen MSV im Live-Ticker

So sieht das weitere Programm von MSV Duisburg aus:

23. Januar (Di, 19 Uhr) MSV Duisburg – Hallescher FC

27. Januar (Sa, 14 Uhr) SSV Ulm 1846 – MSV Duisburg

4. Febuar (Mo, 19.30 Uhr) MSV Duisburg – Jahn Regensburg

MSV-Gegner 1860 München mit neuem Trainer

Der Fußball-Drittligist TSV 1860 München, der nach der Hinrunde nur Platz 15 belegt, hat zum Start in das Jahr einen neuen Trainer präsentiert. Argirios Giannikis soll die Löwen als Nachfolger von Maurizio Jacobacci wieder auf Erfolgskurs bringen. Nach dem Aus von Jacobacci vor einem Monat hatte Interimstrainer Frank Schmöller das Team vorübergehend geführt.

Argirios Giannikis, neuer Trainer des Fußball-Drittligisten TSV 1860 München Foto: Niklas Treppner / dpa

Der in Nürnberg geborene Giannikis begann er als Co-Trainer von Markus Kauczinski beim Karlsruher SC und später beim FC Ingolstadt 04. Im Oktober 2017 übernahm er Rot-Weiss Essen. Nach der Station VfR Aalen wechselte er in die zweite griechische Liga in der er PAS Giannia zum Aufstieg in die erste Liga führte und im Folgejahr mit Platz 8 erfolgreich abschloss. Danach arbeitete er für den griechischen Spitzenclub AEK Athen.

