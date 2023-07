0:4-Debakel für Spanien gegen Ex-Weltmeister Japan

Was für ein Spiel, was für ein Sieg, die Japanerinnen freuen sich über das Tor von Mina Tanaka (Dritte von rechts).

Wellington Japan zieht als Gruppensieger ins Achtelfinale ein. Die Spannerinnen hingegen erlebten ein ganz bitteres Spiel bei der Fußball-WM 2023.

Ex-Weltmeister Japan geht bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen mit einer makellosen Bilanz in das Achtelfinale. Die Asiatinnen feierten in Wellington gegen Spanien mit 4:0 (3:0) im dritten Spiel den dritten Sieg und blieben dabei erneut auch ohne Gegentor.

Beide Teams hatten schon vor ihrem Aufeinandertreffen in Neuseeland vorzeitig die Runde der letzten 16 Mannschaften erreicht. Die Auswahl Nippons weist 11:0 Tore und neun Punkte auf, für die Ibererinnen stehen 8:4 Treffer und sechs Zähler zu Buche.

Japan hatte zuvor 2:0 gegen Costa Rica und 5:0 gegen Sambia gewonnen. Die Spanierinnen holten ebenfalls klare Siege gegen Sambia (5:0) und Costa Rica (3:0).

WM 2023: Japan zeigt eine gnadenlose Effektivität

Das Team von Trainer Futoshi Ikeda legte dank gnadenloser Effektivität schon in der ersten Halbzeit den Grundstein zum Sieg. Mittelfeldspielerin Hinata Miyazawa erzielte in der zwölften und 40. Minute ihre WM-Treffer drei und vier, dazwischen war Riko Ueki (29.) für die Nummer elf der Weltrangliste erfolgreich. Für den Endstand sorgte Mina Tanaka (82.)

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Weltranglisten-Sechste Spanien vor dem gegnerischen Tor zu unentschlossen, der Erfolg der Asiatinnen geriet nie in Gefahr. Die Mannschaft von Coach Jorge Vilda trifft am Samstag (07.00 Uhr/MESZ) in Auckland auf die von der deutschen Ex-Nationalspielerin Inka Grings betreute Schweiz. Drei Stunden später ist in Wellington Ex-Weltmeister Norwegen der nächste Gegner von Japan. (sid)

