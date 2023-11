„Rubbel die Katz“: Ehepaar räumt 25.000 Euro ab

"Rubbel die Katz" von WestLotto bietet bis zu sechs Gewinnchancen pro Los und insgesamt sechs Mal einen Spitzengewinn in Höhe von 25.000 Euro.

Essen. Dieser Einkauf war gewiss nicht für die Katz – ein Ehepaar aus Ostwestfalen-Lippe hat nach einem Abstecher in eine WestLotto-Annahmestelle gut lachen. Mit dem 2-Euro-Los „Rubbel die Katz“ hat es seinen Kontostand deutlich aufgebessert.

25.000 Euro Spitzengewinn

„Wir wohnen nur 100 Meter von unserer Stamm-Annahmestelle entfernt. Dort spielen wir regelmäßig Lotto und kaufen außerdem immer ein paar Rubbellose ein“, berichtet der 82 Jahre alte Pensionär. Aufgerubbelt werden die Lose, sobald beide vom gemeinsamen Einkauf zurückgekehrt sind. „Wir warten nicht lange damit. Direkt wenn wir wieder daheim sind, teilen wir die Lose auf, und jeder darf sein Glück versuchen.“ So auch an neulich, an jenem legendären Mittwoch.

Das Gewinnerlos hatte die ebenfalls 82 Jahre alte Ehefrau zuerst in den Händen. „Das kann doch gar nicht wahr sein! 25.000 Euro?“, waren ihre ersten erstaunten Worte, als sie die Symbole freilegte. Ungläubig entgegnete ihr Mann: „Du hast dich bestimmt vertan.“ Um sich zu vergewissern, dass kein Fehler vorliegt, machte sich das Paar sofort wieder auf den Weg und ging zurück zur Annahmestelle. Dort bestätigte ihnen der Leiter den Treffer. Sie hatten tatsächlich den Spitzengewinn ergattert.

Treffer mit Weihnachtslosen

Das Rubbelglück klopfte übrigens nicht zum ersten Mal an die Tür der Familie. 2013 und 2018 hatten die Pensionäre bereits Treffer gelandet. Jeweils 1.000 Euro gewannen sie damals mit Weihnachtslosen. Aber von einem Spitzengewinn in Höhe von 25.000 Euro hätten sie nicht zu träumen gewagt. Das Geld ist bereits gut verplant: Einen Teil davon erhält der Sohn für die Renovierung seines Hauses. Ein weiterer Teil fließt in die Abzahlung einer Restschuld der eigenen Immobilie. Und zu guter Letzt liebäugelt das fröhliche Paar, das seit über 60 Jahren verheiratet ist, mit einem schönen Urlaub im kommenden Jahr. Wohin es geht, steht noch nicht fest, aber eine Sache ist klar: „Wir haben jahrelang gespielt und werden das auch weiterhin tun.“

„Rubbel die Katz“ auf einen Blick:

sechs Gewinnchancen je Los;

Spitzengewinn: 25.000 Euro (Chance 1 : 300.000);

weitere Gewinne zwischen 2 Euro und 500 Euro; · erhältlich in allen WestLotto-Annahmestellen, in der App sowie unter www.westlotto.de.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.

Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de