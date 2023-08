Jetzt wird es bunt mit dem „Piraten-Schatz“: Unter der farbigen Rubbelfläche wartet vielleicht ein Spitzengewinn in Höhe von 100.000 Euro auf den nächsten Entdecker.

Rubbellos Piratenschatz in Sicht! Gewinn von 100.000 Euro möglich

Essen. Fast könnte man sich auf einem Piratenschiff glauben – denn mit dem neuen WestLotto-Rubbellos können Spieler auf Schatzsuche gehen und bei diesem Abenteuer sogar einen Spitzengewinn in Höhe von 100.000 Euro entdecken.

Sainte Marie, Oak Island, Kokosinsel, Mahé – all diese Eilande im Atlantik und Pazifik haben eines gemeinsam: Auf ihnen werden vergrabene Schätze vermutet. Seit Jahrhunderten wird dort mit viel Aufwand nach Gold, Silber, Edelsteinen und anderen Reichtümern von Piraten wie La Buse, William Dampier, Henry Morgan, Francis Drake oder dem legendären Blackbeard gesucht. Bislang allerdings vergebens. Andere Kostbarkeiten dagegen wurden längst entdeckt und gehoben. Das ist mit etwas Glück auch beim neuen Rubbellos „Piraten-Schatz“ von WestLotto möglich. Immerhin warten hier Spitzengewinne in Höhe von 100.000 Euro auf die Entdecker. Ganz neu bei diesem Rubbellos: ein farbiger Hintergrund auf der Rubbelfläche und bunte Spielsymbole. Da macht die Schatzsuche doch gleich doppelt so viel Spaß!

So funktioniert’s

Rubbeln Sie die drei Schatztruhen und das „Ihre Symbole“-Feld auf. Finden Sie eines der drei Gewinnsymbole im Bereich „Ihre Symbole“ wieder, gewinnen Sie den dazugehörigen Betrag. Mehrfachgewinne je Los sind möglich. Das ist der „Piraten-Schatz“ auf einen Blick:

Preis: 5 Euro

Spitzengewinn: 100.000 Euro (Chance 1 : 651.000)

Weitere Gewinne zwischen fünf und 1.000 Euro sind möglich

Spielteilnahme

Das Rubbellos ist nicht nur in allen WestLotto-Annahmestellen erhältlich, sondern auch online unter www.westlotto.de. Viel Glück!

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.