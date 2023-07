NRW-Radtour: Gelungener Velo-Spaß am Niederrhein

Essen. Vom 29. Juni bis 2. Juli hieß es „rauf auf den Sattel“: An der 13. NRW-Radtour nahmen über 1.000 Velo-Fans teil und legten 275 Kilometer zurück.

Das Fahrrad-Großereignis, organisiert von WestLotto in Zusammenarbeit mit der NRW-Stiftung und WDR 4, führte die Teilnehmer an idyllischen Landschaften, industriell geprägter Szenerie sowie kulturellen Besonderheiten vorbei. Der Startschuss fiel in diesem Jahr am Auesee in Wesel. In vier Etappen wurden an den vier Tagen jeweils zwischen 60 und 80 Kilometer zurückgelegt. Die Polizei sowie Tour-Scouts des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs begleiteten die Teilnehmer unterwegs. Für die medizinische Versorgung leisteten die Malteser auf der gesamten Strecke Hilfe.

NRW-Stiftungsprojekte

In der Region wurden viele interessante Naturschutz- und Kultureinrichtungen besucht, die von der NRW-Stiftung unterstützt werden. Dazu gehörten die Museumseisenbahn sowie das Eiskeller-Museum am Schloss Diersfordt in Wesel, das Museum der Deutschen Binnenschifffahrt in Duisburg, das Humberghaus in Hamminkeln, das Siegfried-Museum in Xanten, die ehemalige Zeche Rheinpreussen in Moers, das Haus der Seidenkultur in Krefeld und Naturschutzgebiete wie die Dingdener Heide bei Hamminkeln oder die Hetter bei Rees. Ihre Fördermittel erhält die NRW-Stiftung im Wesentlichen aus Lotterie-Einnahmen von WestLotto.

Die NRW-Radtour 2023

Highlight: WDR 4 Sommer Open Airs

An allen Etappenzielen sorgte WDR 4 mit Live-Konzerten für den krönenden Abschluss der sportlichen Tage. Eine musikalische Zeitreise bot der Samstagabend in Duisburg: Dort präsentierten die Stars Johnny Hates Jazz, Londonbeat, Sydney Youngblood und Ingrid Arthur (Ex-Weather Girl) ihre unvergesslichen Hits wie „Shattered Dreams“, „I‘ve Been Thinking About You“, „If Only I Could”, „It’s Raining Men” und viele andere beliebte Songs auf der Bühne. Alle Künstler wurden von der Live-Band von Sydney Youngblood begleitet. Ein Abend voller Erinnerungen und Emotionen unter freiem Himmel.

Zugabe im August

Jetzt noch schnell vormerken: Am Samstag, 19. August, findet ein zusätzlicher NRW-Radtag mit großem WDR 4-Sommer-Open-Air auf der Landesgartenschau in Höxter statt. Informationen und Anmeldemöglichkeiten hierzu sind online zu finden unter www.nrw-radtour.de.

