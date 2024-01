Morgen nächste Chance auf 120 Millionen: Erste Millionäre in 2024

Essen. Ein Spielteilnehmer aus dem Kreis Unna hat am vergangenen Samstag im zweiten Rang bei LOTTO 6aus49 gewonnen. Er konnte rund 1,18 Millionen Euro einstreichen. Am Freitag zuvor hatte ein Tipper aus der Städteregion Aachen bei Eurojackpot Glück und gewann rund 2,4 Millionen Euro.

Höchste Jackpots sind dieser Tage in aller Munde – bei Eurojackpot geht es aktuell noch immer um den Megajackpot von 120 Millionen Euro, und vergangene Woche stand der Jackpot bei LOTTO 6aus49 mit 48 Millionen Euro so hoch wie nie.

Millionär ohne Superzahl

Doch auch mit sechs Richtigen ohne Superzahl und damit im zweiten Gewinnrang können Tipper Millionäre werden. Wie der Spielteilnehmer aus dem Kreis Unna, der für die Ziehung am vergangenen Samstag bei LOTTO 6aus49 den Betrag von 11,45 Euro eingesetzt hatte und sich nun über die Gewinnsumme von 1.180.033,70 Euro freuen kann. Gespielt wurde in der Annahmestelle – ebenfalls am Samstag. Ein Tipper aus Berlin tat es ihm gleich und gewann den identischen Betrag in der zweiten Gewinnklasse. Der erste Gewinnrang blieb unbesetzt: Daher geht es am kommenden Mittwoch, 10. Januar, um rund sieben Millionen Euro bei LOTTO 6aus49.

Eurojackpot-Gewinn im Raum Aachen

Erfolgreich war ein weiterer Mitspieler aus Nordrhein-Westfalen am zurückliegenden Wochenende bei Eurojackpot. Im zweiten Gewinnrang konnte er 2.388.351,90 Euro abräumen. Seinen Tipp gab er in der Städteregion Aachen ab. Damit war er der erste Millionär 2024 bei WestLotto.

Teilnahme Wer auch sein Glück versuchen möchte, kann seinen Tipp online unter www.westlotto.de oder in jeder WestLotto-Annahmestelle abgeben. Und wer nicht auf Mittwoch warten will, probiert es direkt am morgigen Dienstag, 9. Januar: 120 Millionen Euro liegen bei Eurojackpot im Topf, und im zweiten Gewinnrang sind es rund 17 Millionen Euro.

In Deutschland lizenzierter Anbieter. Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! www.check-dein-spiel.de oder 0800 1372700. Jackpot-Chance 1 : 140 Mio.