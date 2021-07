Mit Westlotto vielleicht auch im Urlaub Millionär werden

Verreisen Sie in den Ferien? Ihre Tipps für LOTTO 6aus49, Eurojackpot oder die GlücksSpirale können bis zu fünf Wochen hintereinander bei den Ziehungen dabei sein – mit dem Mehrwochenschein.

NRW bereitet sich auf die großen Ferien vor – in wenigen Tagen ist es so weit: Dann werden viele Koffer gepackt. Denn die Bundesregierung hebt die Reisewarnung für viele Länder auf. Abgesehen davon wird es viele Menschen auch in die deutschen Reisegebiete ziehen.

Glückszahlen während der Abwesenheit weiterarbeiten lassen

Also gibt es jetzt einige Dinge, die organisiert und bedacht werden müssen: beispielsweise den Impfpass einstecken oder – falls noch keine Immunisierung vorhanden ist – kurz vor knapp bloß den Test nicht vergessen. Auch LOTTO 6 aus 49 sollte im Blick bleiben. Damit keine Chancen verpasst werden, kann der Spielauftrag bis zu fünf Wochen hintereinander bei den Ziehungen dabei sein.

Auch für Eurojackpot, GlücksSpirale, KENO und die Zusatzlotterien Spiel 77, SUPER 6, Sieger-Chance und plus 5 können die Glückszahlen während der Abwesenheit weiterarbeiten. Und wer weiß – vielleicht kehrt der ein oder andere als Millionär aus dem Urlaub zurück, schließlich steht der Jackpot bei LOTTO 6 aus 49 zur kommenden Ziehung bei rund 21 Millionen Euro.

>>> Info

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)