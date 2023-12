Mit WestLotto-Rubbellosen Glück verschenken

Essen. In Handumdrehen wird aus einem Rubbellos ein weihnachtliches Geschenk – zu Heiligabend oder als kleine Aufmerksamkeit in der Vorweihnachtszeit.

Kleiner Aufwand, große Freude: Mit Rubbellosen wie X-MAS 7, Viel Glück Weihnachten und Weihnachtslosen lassen sich kleine persönliche Präsente schaffen – beispielsweise aus einer Tasse, Schokolade und etwas Dekomaterial. Der Aufwand ist nicht groß, die Freude aber umso mehr. Die Lose sind in vielen WestLotto-Annahmestellen zu bekommen.

Viel Glück Weihnachten 2023

vier Motive

Preis: ein Euro

Spitzengewinn: 10.000 Euro (Chance 1 : 500.000)

So geht’s: Wer hier unter der Rubbelfläche dreimal den gleichen Betrag findet, hat diesen einmal gewonnen.

Weihnachtslose

fünf Motive

Preis: 50 Cent

Spitzengewinn: 5.000 Euro (Chance 1 : 1,5 Mio.)

So geht’s: Das weiß umrandete Feld aufrubbeln. Findet sich dort dreimal der gleiche Betrag, liegt ein Gewinn vor.

X-MAS 7

Preis: zwei Euro

Spitzengewinn: 50.000 Euro (Chance 1 : 1,4 Mio.)

So geht’s: Die Felder 1 bis 7 freirubbeln. Erscheint eine 7, gewinnen Sie den danebenstehenden Betrag. Mehrfachgewinne sind möglich.

Glück auch selbst probieren

Die Rubbellose sind in allen WestLotto-Annahmestellen erhältlich. Wer weiß, vielleicht sorgt das selbstgebastelte Geschenk ja noch für ein zusätzliches Präsent in Form eines Spitzengewinns … Wem Basteln nicht so liegt, der kann sein Glück auch selbst versuchen – zum Beispiel in der WestLotto-App oder unter www.westlotto.de

Info

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.

Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos).

www.check-dein-spiel.de.