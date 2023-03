Lotto-SuperDing 2023: Wenn der Traum vom Millionengewinn wahr würde

Essen. Mit dem Lotto-SuperDing den Jackpot bei LOTTO 6aus49 knacken: Dieser Glücksfall könnte für einen oder für mehrere Tipper in der Ausspielung am Samstag, 8. April, eintreten. Und dann? WestLotto hat Kunden befragt, was sich in ihrem Leben mit einem Millionengewinn verändern würde.

Die Ziehung bei LOTTO 6aus49 am Samstag, 8. April, wird eine besondere sein: Dann findet die Ausspielung zum Lotto-SuperDing (LSD) statt. Ein vollständiges „LSD“-Paket hat es wortwörtlich in sich, unter anderem ganze 50 Chancen auf den Lotto-Jackpot. Oliver Lammerding, WestLotto-Annahmestellenleiter in Münster: „Nur beim Lotto-SuperDing können Spielteilnehmer 50 Tipps für 85 Euro abgeben, für die sie garantiert die Hälfte des Einsatzes zurückbekommen. Das gibt es bei LOTTO 6aus49 sonst nie!“ Aber wie würde ein Jackpot-Gewinn das Leben beeinflussen? Die Kunden in der WestLotto-Annahmestelle verraten ihre Wünsche.

Reisen

Einen Traum haben fast alle gemeinsam: Auf Reisen gehen, am besten um die ganze Welt. Amelie Sommer weiß auch, mit wem sie dieses Erlebnis teilen würde: „Mit ein paar Millionen auf dem Konto würde ich meine ganze Familie mitnehmen.“ Oliver Werner behielte zwar die Neuigkeit über den Millionengewinn für sich, hat aber ebenfalls eine Vorstellung, wie er seine Tour rund um den Globus gestalten möchte: „Wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich mich einfach treiben lassen und so Land für Land erkunden.“ Ginge dieser Traum für Maurice Abeltah in Erfüllung, käme dafür auch ein passendes Transportmittel in Frage: „Die schönsten Orte mit der eigenen Yacht ansteuern – warum nicht?“

Gutes bewirken

Viele der Befragten möchten ihren Millionengewinn teilen und damit etwas Gutes tun: „Wenn ich den Jackpot knacken würde, würde ich mit einem Teil soziale und kulturelle Projekte in meiner Region fördern,“ erzählt Hermann Freitag. Amelie Sommer träumt davon, in Bildung zu investieren: „Ich würde mein Studium der Sonderpädagogik abschließen und von dem Geld eine Schule eröffnen.“

Wünsche erfüllen

„Träumen ist immer erlaubt!“, meint Oliver Lammerding, der zwar lange auf Reisen gehen, aber danach wieder in sein gewohntes Umfeld zurückkehren würde. Nach dem Abenteuer möchte auch Amelie Sommer wieder zurück in die Heimat zu ihrer Familie. „Wenn ich gewinne, kaufe ich uns einen Bauernhof, auf dem wir alle zusammenleben können.“

>>> So funktioniert das Lotto-SuperDing

Beim Lotto-SuperDing wird zusätzlich zur Ziehung ein weiterer Gewinnrang bei LOTTO 6aus49 ausgespielt.

Mit einem „LSD“ werden automatisch 50 aufeinanderfolgende Losnummern erstellt.

In einer separaten Ziehung werden zwei zweistellige Gewinnzahlen ermittelt. Die Erste liegt zwischen 0 und 49, die Zweite ergibt sich durch die Addition von 50 zur ersten Gewinnzahl.

Mit 50 fortlaufenden Losnummern ist in jedem Fall eine der beiden Gewinnzahlen dabei – für die garantiert 42,50 Euro ausgezahlt werden.

Die letzte Ziffer jeder Losnummer ist die Superzahl. Vielleicht wird damit sogar der Lotto-Jackpot am Samstag (8. April) geknackt.

Das Lotto-SuperDing ist nur in NRW erhältlich und auf 200.000 Pakete begrenzt.

Die Teilnahme erfolgt per Quicktipp. Wer möchte, hat auf dem Spielschein 12 Felder zum Selbstausfüllen, die restlichen werden per Quicktipp ergänzt.

Der „LSD“-Spielschein ist in allen WestLotto-Annahmestellen, auf www.westlotto.de und in der WestLotto-App erhältlich.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.