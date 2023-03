LOTTO 6aus49: Mittwoch sind 41 Millionen Euro drin

Bei der kommenden Mittwochsziehung von LOTTO 6aus49 am 29. März sind rund 41 Millionen Euro im Jackpot. Mit einem Voll-System können bis zu 13 Zahlen ins Rennen geschickt werden.

Essen. LOTTO 6aus49 – sechs Zahlen zwischen 1 und 49 ankreuzen und fertig? Nicht unbedingt! Denn per Systemspiel können sogar mehr als sechs markiert werden. Und damit könnte sich die Chance auf den Jackpot am Mittwoch, 29. März, deutlich verbessern: Rund 41 Millionen Euro warten im ersten Rang.

Mehr Kombinationen

Mit einem Systemspiel lassen sich bei LOTTO 6aus49 mehr Kombinationen abdecken als mit einem herkömmlichen Sechsertipp. Im Voll-System werden die getippten Zahlen zu allen rechnerisch möglichen Sechserkombinationen zusammengestellt. Werden sieben Zahlen angekreuzt, gibt es sieben verschiedene Möglichkeiten für einen Sechser. Bei acht ergeben sich bereits 28, bei neun schon 84 Varianten. Bis zu 13 Zahlen können auf dem Spielschein markiert werden – online bis zu zehn. Somit vergrößert sich die Chance, dass von den gezogenen sechs Ziffern so viele wie möglich in einer Reihe auf der eigenen Spielquittung stehen.

Mehrfachtreffer

Ein weiterer Vorteil des Voll-Systems: Da immer wieder dieselbe Zahlenauswahl miteinander kombiniert wird, werden bei einem Gewinn ab zwei Richtigen mit Superzahl Mehrfachtreffer erzielt. Wichtig: Die Superzahl wird damit nicht getippt. Diese wird über die Endziffer der Losnummern für die Zusatzlotterien bestimmt und ist auf dem Spielschein auch in einem eigenen Feld aufgeführt.

So funktioniert ein Voll-System online bei LOTTO 6aus49:

Teilnahme

Bei der kommenden Ziehung von LOTTO 6aus49 am Mittwoch, 29. März, warten rund 41 Millionen Euro im Jackpot. Tipps können in allen WestLotto-Annahmestellen, in der App und online unter www.westlotto.de abgegeben werden.

