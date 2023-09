LOTTO 6aus49: Abräumen mit dem Voll-System

Bei LOTTO 6aus49 warten am Mittwoch, 20. September, rund 39 Millionen Euro im Jackpot. Ihre Glückszahlen können Tipper zum Beispiel über die WestLotto-App abgeben. Die Spielteilnahme ist außerdem in allen Annahmestellen in Nordrhein-Westfalen sowie unter www.westlotto.de möglich.

Die bestmögliche Trefferquote bei LOTTO 6aus49? Sechs Richtige! Die maximale Anzahl an Kreuzchen, die auf einem Spielschein gesetzt werden können? Bis zu 13 – bei einem Voll-System.

Wer LOTTO 6aus49 spielt, kreuzt in der Regel sechs Zahlen an. Wer LOTTO 6aus49 mit einem Voll-System spielt, darf allerdings mehr als sechs Ziffern markieren. Diese werden zu allen rechnerisch möglichen Sechser-Kombinationen zusammengestellt. Das erhöht die Chancen auf Mehrfachtreffer. Am Mittwoch, 20. September, könnte sich das lohnen – dann steht der Jackpot bei rund 39 Millionen Euro. Beim Voll-System 007 können beispielsweise sieben Zahlen gewählt werden, die sieben Tippreihen bilden. Beim Voll-System 008 sind es acht Zahlen, die 24 Tipps ergeben. Bis zu 13 Zahlen können in der WestLotto-Annahmestelle per Voll-System angekreuzt werden – online bis zu zehn.

Beispiel 007

Wenn beim Voll-System 007 beispielsweise die Zahlen eins bis sieben angekreuzt werden, entstehen daraus folgende Sechser-Kombinationen:

1) 1-2-3-4-5-6 – es fehlt die 7

2) 1-2-3-4-5-7 – es fehlt die 6

3) 1-2-3-4-6-7 – es fehlt die 5

4) 1-2-3-5-6-7 – es fehlt die 4

5) 1-2-4-5-6-7 – es fehlt die 3

6) 1-3-4-5-6-7 – es fehlt die 2

7) 2-3-4-5-6-7 – es fehlt die 1

Wenn tatsächlich die Zahlen 1-2-3-5-6-7 gezogen würden, wären mit diesem System-Tipp in der vierten Spielreihe „Sechs Richtige“ erzielt worden. In den sechs übrigen Reihen würden immer noch alle Zahlen außer der 4 stimmen. Das heißt, es gäbe zusätzlich sechsmal fünf Richtige. Alle sieben Reihen würden also Gewinne erzielen – das ist der Vorteil des System-Tipps.

So funktioniert ein Voll-System online bei LOTTO 6aus49:

Teilnahme

Bei der kommenden Ziehung von LOTTO 6aus49 warten rund 39 Millionen Euro im Jackpot (Chance 1 : 140 Mio.). Tipps können bis Mittwoch, 20. September, 18 Uhr, in allen WestLotto-Annahmestellen und online unter www.westlotto.de abgegeben werden.