Lose noch erhältlich: Als Millionär ins neue Jahr starten

Nur zum Jahreswechsel bietet WestLotto seinen Kunden die einmalige Gelegenheit: Mit dem MillionenKracher erhalten alle Spielteilnehmer an Silvester die größte Chance (1 : 250.000), bei WestLotto zum Millionär zu werden.

Vier Millionengewinne

Als Millionär ins neue Jahr starten – das wär’s. Mit dem MillionenKracher ist genau das möglich! Denn pünktlich zu Silvester werden dank der beliebten Losnummernlotterie vier Glückspilze aus Nordrhein-Westfalen zu Millionären gekürt. Das Beste: Mit 1 : 250.000 stehen die Chancen auf den Millionengewinn so hoch wie bei keiner anderen Lotterie von WestLotto. Zudem können sich Tipper auf mehr als 100.000 weitere Gewinne zwischen zehn und 10.000 Euro freuen. 2023 kann kommen!

Begrenzt verfügbar

Die MillionenKracher-Lose sind auf eine Million Stück limitiert. In den vergangenen Jahren waren diese bereits vor der Ziehung am 31. Dezember ausverkauft. Wer sich ein Los sichern möchte, kann das in jeder WestLotto-Annahmestelle oder unter www.westlotto.de tun. Der Los-Preis beträgt zehn Euro (inkl. Gebühren). Unser Tipp: Ein Los des MillionenKrachers eignet sich auch wunderbar als besondere Aufmerksamkeit im Adventskalender, im Stiefel zu Nikolaus oder unter dem Weihnachtsbaum.

Das ist der MillionenKracher:

Begrenzt auf eine Million Lose. Verkauf, solange der Vorrat reicht

Ausschließlich in Nordrhein-Westfalen erhältlich

Höchste Gewinnchance auf eine Million Euro bei WestLotto (Chance 1 : 250.000)

Gewinne: 4 x 1.000.000 Euro - 20 x 10.000 Euro - 200 x 1.000 Euro - 100.000 x 10 Euro

Preis: 10 Euro (inkl. Gebühren)

Veröffentlichung der Gewinnzahlen und direkte Gewinnauszahlung am Samstag, 31. Dezember 2022.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.