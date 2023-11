Jackpot wurde geknackt: 36,5 Millionen gehen nach Niedersachsen

Ein Tipper aus Niedersachsen gewann am 17. November rund 36,5 Millionen Euro: Es ist bereits der neunte deutsche Jackpot-Gewinn in Folge bei der Lotterie Eurojackpot.

Essen. Ein trister Novembertag kann plötzlich hell und leuchtend werden: jedenfalls für einen Tipper aus Niedersachsen, der am Freitag, 17. November, die Gewinnklasse 1 von Eurojackpot geknackt hat. Rund 36,5 Millionen Euro gehören jetzt ihm allein. Es ist bereits der neunte deutsche Jackpot-Gewinn in Folge.

.Bei der Ziehung am Freitag, 17. November, wurden im finnischen Helsinki die Gewinnzahlen 4, 14, 15, 20, 28 mit den Eurozahlen 7 und 9 ermittelt. Die passenden Glückszahlen hatte der neue Multi-Millionär im Internet getippt. Die genaue Gewinnsumme beläuft sich auf 36.524.877 Euro. Somit gibt es 2023 bereits 16 geknackte Jackpots. Der aktuelle Gewinner ist gleichzeitig der 50. Millionär des Jahres bei der Lotterie Eurojackpot.

Deutsche Rekordserie

Damit hat die aktuelle deutsche Rekordserie an geknackten Jackpots Bestand und kann bei den nächsten Ziehungen weiter ausgebaut werden. Dies ist bereits der neunte geknackte Jackpot in Folge, der nach Deutschland geht. Eine solche Siegesserie einer Nation gab es bei der Lotterie Eurojackpot, an der 18 europäische Länder teilnehmen, noch nie.

Hier eine Übersicht der jüngsten Jackpot-Gewinne:

Datum Gewinn Bundesland 23.06.2023 120 Mio. € Schleswig-Holstein 04.08.2023 117,2 Mio. € Hamburg 08.08.2023 10 Mio. € Sachsen-Anhalt 15.08.2023 14,3 Mio. € Niedersachsen 18.08.2023 10 Mio. € Bayern 19.09.2023 65,9 Mio. € Nordrhein-Westfalen 13.10.2023 54,2 Mio. € Baden-Württemberg 31.10.2023 35,3 Mio. € Nordrhein-Westfalen 17.11.2023 36,5 Mio. € Niedersachsen

Zuletzt wurde der Jackpot am 2. Mai bei einem europäischen Partner gewonnen: Der Gewinn von 13,7 Millionen Euro wurde damals in Polen ausgezahlt.

Elf weitere Hochgewinne

Bei der Ziehung am 17. November gab es gleich elf weitere Hochgewinne. Im zweiten Rang gewannen fünf Spielteilnehmer aus Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Finnland (2 x) und Polen jeweils 354.404,70 Euro. In der dritten Gewinnklasse gehen je 166.556,50 Euro nach Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen (2 x), Norwegen und erneut Polen.

Nächste Ziehung am Dienstag

Am kommenden Dienstag, 21. November, startet der Eurojackpot bei zehn Millionen Euro in die nächste Jackpot-Phase. Die Spielteilnahme ist am Ziehungstag bis 19 Uhr in allen WestLotto-Annahmestellen sowie online unter www.westlotto.de möglich.

