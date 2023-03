Jackpot: Mit 39 Millionen Euro in den Frühling starten

Bei LOTTO 6aus49 warten am Samstag, 25. März, rund 39 Millionen Euro im Jackpot. Ihre Glückszahlen können Tipper zum Beispiel über die WestLotto-App abgeben. Die Spielteilnahme ist außerdem in einer der über 3.000 Annahmestellen in Nordrhein-Westfalen sowie unter www.westlotto.de möglich.

Essen. Wenn Märzglöckchen, Krokus und Narzisse in voller Blüte stehen, dann ist klar: Es ist Frühlingsbeginn. Eine ebenso schöne Aussicht bietet LOTTO 6aus49 am kommenden Samstag, 25. März. Dann warten rund 39 Millionen Euro im Jackpot.

Doppelter Treffer

Bereits seit 13 Ziehungen wurde die erste Gewinnklasse bei LOTTO 6aus49 nicht abgeräumt – zuletzt am 4. Februar. Mit den Gewinnziffern 29, 31, 33, 34, 35, 37 und mit der Superzahl 8 wurde bei dieser Ausspielung der oberste Rang gleich von zwei Glückspilzen getroffen: Jeweils 7,8 Millionen Euro gingen nach Schleswig-Holstein und ins Saarland.

Das letzte Mal, dass eine ähnlich hohe Summe im obersten Rang stand, ist fast ein Jahr her: Bei der Mittwochsziehung am 13. April 2022 stand der Lotto-Jackpot bei seiner Maximalhöhe von 45 Millionen Euro. Dieser Gewinn ging damals an einen Spielteilnehmer aus Hessen.

Ohne Superzahl zur Million

Nicht immer braucht es sechs Richtige plus Superzahl, um bei LOTTO 6aus49 eine siebenstellige Summe abzuräumen. Bei der gestrigen Mittwochsziehung, 22. März, traf ein Tipper aus Bayern als Einziger bundesweit den zweiten Gewinnrang und kann jetzt exakt 1.576.611,30 Euro sein Eigen nennen. Diese Chance bietet sich bei der Samstagsausspielung erneut: Rund zwei Millionen Euro sind in der Gewinnklasse 2 möglich.

Teilnahme

Mit einem Jackpot-Gewinn in Höhe von rund 39 Millionen Euro ließe sich der Start in den Frühling sicherlich noch schöner gestalten. Wird es einem oder mehreren Spielteilnehmern bei der kommenden Samstagsziehung von LOTTO 6aus49 am 25. März gelingen, einen Volltreffer zu landen?

