Große oder kleine Träume erfüllen

Essen. Mit LOTTO 6 aus49 können Wünsche wahr werden. Bei der nächsten Ziehung am Mittwoch, 27. Mai, befinden sich rund 23 Millionen Euro im obersten Gewinnrang.

Zwei Mal die Woche rollen 49 Kugeln in der Ziehungstrommel – sechs davon werden gezogen. Die siebte und entscheidende Kugel – die Superzahl – wird einem anderen Ziehungsgerät entnommen. Natürlich ist die Rede vom beliebten Klassiker LOTTO 6aus49. Wer träumt nicht davon, dass seine sechs auf dem Lottoschein angekreuzten Zahlen einmal tatsächlich gezogen werden – gern auch mit Superzahl? Dann könnte ein Jackpotgewinn das eigene Konto stattlich auffüllen. Bei der nächsten Ziehung am Mittwoch, 27. Mai, befinden sich rund 23 Millionen Euro im obersten Gewinnrang.

Wer nicht wagt...

Häufig heißt es, es sei wahrscheinlicher vom Blitz getroffen zu werden als den Lotto-Jackpot zu knacken. Doch das stimmt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Jedes Jahr gibt es jede Menge Neu-Millionäre in ganz Deutschland, die ihr Glück und ihre neue finanzielle Unabhängigkeit kaum fassen können – dem Lottoschein sei Dank. Aber es muss ja auch nicht immer gleich eine Millionensumme sein. Auch mit Gewinnen in den mittleren und unteren Rängen können Wünsche in Erfüllung gehen. Alles ist möglich, wenn die Zahlen ins Rennen geschickt werden. Also, einfach ankreuzen und weiterträumen. Ganz nach dem Motto: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt...

>>> Info

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)